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İddialı rollerin kadını Charlotte Gainsbourg ve Rebel Wilson, The Almond and the Seahorse kadrosunda

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 21.12.2020 10:32 | Son Güncelleme:
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İddialı rollerin kadını Charlotte Gainsbourg ve Rebel Wilson, The Almond and the Seahorse kadrosunda

Melankoli ve İtiraf gibi cüretkâr filmlerin altından başarıyla kalkan Charlotte Gainsbourg ve Rebel Wilson ikilisi The Almond and the Seahorse adlı filmde birlikte rol alacak.

Genellikle komedi filmleri ile izleyicilerin karşısına çıkan Rebel Wilson ile iddialı filmlerin kadını Charlotte Gainsbourg hayranlarını şaşırtmaya hazırlanıyor. Arkeolog ve mimar bir çifte odaklanan The Almond and the Seahorse, oluşan travmatik beyin hasarı ile ikilinin geçirdiği zorlu süreci ele alıyor. Çiftin kendilerini içinde buldukları bu yeni gerçekliğin, çevrelerindeki insanlarla olan iletişimlerine nasıl yansıdığını gösteriyor.

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THE ALMOND AND THE SEAHORSE HAKKINDA

Çekimlerine Mart 2021’de başlanması planlanan yapımın setinin Liverpool ve Kuzey Galler’de kurulacağı açıklandı. Yönetmen koltuğunda ise iki isim yer almakta: Clint Eastwood’un yönetmenliğini yaptığı The Changeling’in (2008) sinematografisiyle Oscar’a aday gösterilen Tom Stern’e oyuncu, yönetmen ve yazar Celyn Jones eşlik edecek. Film, Stern’in ilk yönetmenlik denemesi olacak. Oyuncu kadrosunda da yer alan Jones, senaryoyu Kaite O’Reilly’nin tiyatro oyunundan, O’Reilly eşliğinde uyarlamış.

Charlotte Gainsbourg, Rebel Wilson ve Celyn Jones haricinde kadroda Albert Nobbs ve Ozark gibi yapımlardan tanıdığımız Altın Küre ödüllü oyuncu Janet McTeer de yer almakta.

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