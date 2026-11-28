Kimileri yağmurlu havalarda dışarı çıkmak yerine battaniyesine sarılıp pencerenin önünde vakit geçirmekten hoşlanırken kimileri de yağmur damlalarının çıkardığı sesi saatlerce dinleyebiliyor. Yağmuru seven ve yağmurlu havalarda kendini mutlu hisseden kişiler için kullanılan "pluviophile" ifadesi de bulunuyor.

Ancak yağmur sesinin rahatlatıcı etkisini hissetmek için yağmurlu havaları sevmek şart değil. Psikoterapistler, bu doğal sesin neden sakinleştirici bir etkiye sahip olabileceğini anlattı.

1. SİNİR SİSTEMİNİN SAKİNLEŞMESİNE YARDIMCI OLUYOR

Müzik psikoterapisti ve North London Music Therapy Direktörü Marianne Rizkallah'a göre yağmur sesinin rahatlatıcı etkisi, büyük ölçüde ritmik yapısından kaynaklanıyor.

Tıpkı müziğin kalp atışı ve duygularla ilişkili sinir sistemi süreçlerini etkileyebilmesi gibi yağmurun düzenli ve öngörülebilir sesi de sinir sisteminin verdiği tepkilerin düzenlenmesine yardımcı olabiliyor.

2. BEYNİMİZ YAĞMURUN RİTMİNE KOLAYCA UYUM SAĞLIYOR

Yağmur doğal bir ses olmasına rağmen çoğu zaman belirli bir ritme sahip. Damlaların birbirini takip eden sesi, beynimizin kısa sürede alışabileceği bir işitsel ortam oluşturuyor.

Rizkallah, yağmur sesinin genellikle çok yüksek olmamasının ve ani ses değişimleri içermemesinin rahatlatıcı etkisinde rol oynadığını belirtiyor. Beynimizin öngörebildiği bu ritim, sakinleşmemizi kolaylaştırabiliyor.

3. KAYGILI DÜŞÜNCELERDEN UZAKLAŞMAMIZI SAĞLAYABİLİYOR

Psikoterapist ve stres yönetimi üzerine kitap yazan Katerina Georgiou ise yağmurun rahatlatıcı etkisini duyularımızla ilişkilendiriyor.

Kaygı ve stres yaşadığımız anlarda zihnimizdeki düşüncelere fazlasıyla odaklanabiliyoruz. Dikkatimizi duyularımıza yönlendirmek ise içinde bulunduğumuz ana dönmemize ve bedenimizle yeniden bağlantı kurmamıza yardımcı olabiliyor.

Pencereye vuran yağmur damlalarını dinlemek işitme duyumuzu harekete geçirirken yağmur altında yürümek de dokunma duyumuzu devreye sokuyor. Böylece dikkatimizi kaygı verici düşüncelerden uzaklaştırarak çevremizde olup bitenlere yöneltebiliyoruz.