İddiası büyük: Haftada 5 kilo verdiren hurma yoğurt diyeti

Hurma diyeti 7 gün boyunca 5 kilo verdirmeyi iddia eden sıkı bir program. Ender Saraç'ın en çok tercih edilen diyetlerinden olan hurma diyeti, göbek yağlarını hızlı bir şekilde yapmasıyla meşhur. Ancak diyete başlamadan önce doktorunuza danışmakta fayda var. Sağlığınızı tehdit eden bir unsur yok ise gönül rahatlığı ile başlayabilirsiniz.

Hurma diyeti 7 gün boyunca uygulanır ve gıda tüketimi sınırlıdır; yoğurt, yeşil çay ve hurmadan oluşan yemek listesinde hurma tüketimi de sınırlı sayıdadır: Günde toplam 21 adet. Diyetin öenmli kurallarından biri de günlük 40 dakika yürüyüşün aksatılmamasıdır.

Lif oranı yüksek ve kalori bakımından son derece masum olan hurma, sindirim sistemini olumlu yönde destekler ve tatlı krizlerinin önüne geçer. Lif bakımından zengin olmasıyla da tok tutma özelliğine sahiptir.

Tüketilen hurmaların kalori oranını düşürmek ve etkisini artırmak için;

Ertesi gün tüketeceğiniz hurmaları ortadan ikiye kesin ve ılık suyun içinde bekletin. Böylelikle laksatif etki açığa çıkacak ve sindirim sisteminiz çok daha hızlı çalışacaktır. Hurma diyetinde ara öğün bulunmuyor. Serbest olan yeşil çayı ara öğün olarak değerlendirebilirsiniz.

Hurma yoğurt diyetinde öğünler şu şekilde:

Sabah Kahvaltısı: 1 kase light yağsız yoğurt ve 7 adet hurma

Öğlen Yemeği: 1 kase light yağsız yoğurt ve 7 adet hurma

Akşam Yemeği: 1 kase light yağsız yoğurt ve 7 adet hurma

