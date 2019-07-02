İddiaya girip kertenkeleyi yedi, 10 gün sonra...

Bir partide alkolü fazla kaçırıp arkadaşlarıyla iddiaya giren 34 yaşındaki David Dowell canlı canlı bir gekoyu yedi.

Hemen hastaneye kaldırılan Dowell tedavi altına alındı. 10 gün boyunca canıyla cebelleşen adam en sonunda hayat kavgasını kaybetti.

Geçen yılbaşında meydana gelen olaydan bu yana ailesi adama ne olduğunu çözmeye çalışıyordu.

En sonunda adamın salmonellaya yakalandığı açıklandı. Gıda zehirlenmesinin bir türü olan salmonellanın belli başlı belirtileri arasında mide bulantısı, kusma ve ateş bulunuyor.

Ancak Dowell'ın durumunun bundan çok daha ağır olduğu belirtildi.

10 gün boyunca yeşil safra istifra ettiği, idrarının siyaha döndüğü ve karnının altı aylık hamile bir kadın kadar şiştiği öğrenildi.

Bir süre sonra ciğerleri sıvıyla dolan adam hayatını kaybetti.

