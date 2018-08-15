İdil Fırat'ın kına davetiyesi ortaya çıktı

Yaşadıkları yıldırım aşkının ardından evlilik kararı alan İdil Fırat ve Mert Fırat’ın, düğünüyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. 8 Eylül’de Alaçatı’da nikah masasına oturmaya hazırlanan çift, kınayı İstanbul’da yapacak. 27 Ağustos tarihinde Sait Halim Paşa Yalısı’nda kına gecesi düzenleyecek olan İdil Fırat, davetiyesini arkadaşlarıyla paylaştı.

Çiçek desenli mavi renkli davetiyenin üzerinde, ‘İdil Gelinin Kınası’ yazıyor.

İDİL FIRAT KENDİSİNE VE ARKADAŞLARINA BİNDALLI DİKTİRECEK

Öte yandan ikili, düğün ve kınaya katılacaklar için ortak bir mail adresi açtı. İdil Fırat'ın, gece için kendisi ve yakın arkadaşlarına özel olarak bindallı diktireceği öğrenildi.

