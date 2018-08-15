MAGAZİN

İdil Fırat'ın kına davetiyesi ortaya çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.08.2018 15:37 | Son Güncelleme

Eylül ayında Mert Fırat’la Alaçatı’da evlenecek olan İdil Fırat, kınasını İstanbul’da yapacak. İdil Fırat, 'İdil Gelinin Kınası' yazan davetiyesini arkadaşlarına gönderdi.

İdil Fırat'ın kına davetiyesi ortaya çıktı

Yaşadıkları yıldırım aşkının ardından evlilik kararı alan İdil Fırat ve Mert Fırat’ın, düğünüyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. 8 Eylül’de Alaçatı’da nikah masasına oturmaya hazırlanan çift, kınayı İstanbul’da yapacak. 27 Ağustos tarihinde Sait Halim Paşa Yalısı’nda kına gecesi düzenleyecek olan İdil Fırat, davetiyesini arkadaşlarıyla paylaştı.

Çiçek desenli mavi renkli davetiyenin üzerinde, ‘İdil Gelinin Kınası’ yazıyor.

5b73c3c9ae298b08f5f59abb

İDİL FIRAT KENDİSİNE VE ARKADAŞLARINA BİNDALLI DİKTİRECEK

Öte yandan ikili, düğün ve kınaya katılacaklar için ortak bir mail adresi açtı. İdil Fırat'ın, gece için kendisi ve yakın arkadaşlarına özel olarak bindallı diktireceği öğrenildi.

PARTNER En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için! En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
Yapımcı Fatih Aksoy'dan Talat Bulut tepkisi! Yapımcı Fatih Aksoy'dan Talat Bulut tepkisi!
Kenan Doğulu kalp hastası Tuğba Bozkurt'un isteğini geri çevirmedi Kenan Doğulu kalp hastası Tuğba Bozkurt'un isteğini geri çevirmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İdil Fırat Mert Fırat İdil Gelinin Kınası

En Çok Okunan Haberler

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

Banu Alkan'ın 'Afrodit' olmadan önceki görüntüsü şaşkına çevirdi

Banu Alkan'ın 'Afrodit' olmadan önceki görüntüsü şaşkına çevirdi

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Torbalı'da son iki günde 20 kilo altın ve 500 bin dolar bozduruldu

Torbalı'da son iki günde 20 kilo altın ve 500 bin dolar bozduruldu

Dışişleri Bakanı’ndan ABD’ye flaş yanıt!

Dışişleri Bakanı’ndan ABD’ye flaş yanıt!

Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İrem Sak ile Edis aşk mı yaşıyor?

İrem Sak ile Edis aşk mı yaşıyor?

Yapımcı Fatih Aksoy'dan Talat Bulut tepkisi!

Yapımcı Fatih Aksoy'dan Talat Bulut tepkisi!

Kenan Doğulu kalp hastası Tuğba Bozkurt'un isteğini geri çevirmedi

Kenan Doğulu kalp hastası Tuğba Bozkurt'un isteğini geri çevirmedi

Demet Şener, adeta yıllara meydan okuyor

Demet Şener, adeta yıllara meydan okuyor

Orhan Gencebay'ın müstakbel gelini

Orhan Gencebay'ın müstakbel gelini

Seda Sayan'ın 9 milyon TL'lik huzuru!

Seda Sayan'ın 9 milyon TL'lik huzuru!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.