İdlib Esenler köyüne 300 briket ev

Hedef 300 ev

Evlerin bir kısmının yapımı bitti. Geriye kalan evlerin yapımı için de hummalı bir çalışma yürütülüyor. Esenler Belediyesi, 100 hanelik köy hedefiyle başladığı bu insani yardımda hedefini aştı. Bir evin maliyetinin 2 bin 500 lira olduğu bölgede, hayırseverlerin yardımlarıyla 300 briket ev yapılacak. Evlerin tamamı bittiğinde İdlib Esenler Köyü’nde yüzlerce aile daha bu soğuk günlerde, sıcak bir yuvaya girebilmenin mutluluğunu yaşayacak.

Her türlü yardım ulaştırılıyor

Esenler’den İdlib için sadece briket evler değil, halısından perdesine, kıyafetinden oyuncağına ve yiyeceğine kadar her türlü yardım malzemesi de bölgeye ulaştırılmaya devam ediyor. İdlibliler ise soğuktan korunmalarına yardımcı oldukları ve çocuklarının yüzünü güldürdükleri için Esenler halkına çok minnettar olduklarını belirtiler.

İdlib’e yardım eli uzatmak ve bağışta bulunmak isteyenler, (hiç kullanılmamış olmak kaydıyla) çocuk ve yetişkin kıyafetlerinden hijyen malzemelerine, çadırdan battaniyeye kadar her türlü yardım malzemesini Esenler’deki tüm okullara ve ESGEV’lere teslim edebileceği belirtildi.