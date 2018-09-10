MAGAZİN

İdo şov yaptı! Sahnede soyundu...

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.09.2018 11:36 | Son Güncelleme

İbrahim Tatlıses'in şarkıcı oğlu İdo Tatlıses'in sahnede tişörtünü çıkartıp dans etmesi, sosyal medyada çok konuşuldu.

İdo şov yaptı! Sahnede soyundu...

Söylediği şarkılar ile birçok kişi tarafından beğeniyle takip edilen İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, konseri sırasında tişörtünü çıkararak sahnede dans etti. Tatlıses'in dansı sosyal medya kullanıcıları tarafından çok konuşuldu.

KONSERİ İZLEYEN TAKİPÇİSİ PAYLAŞTI

'Bileklerime Kadar Acıyor' şarkısını sahnede söyleyen İdo Tatlıses, şarkıya tişörtünü çıkararak devam etti. O anlar konseri izleyen bir takipçisi tarafından paylaşıldı. Paylaşım kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından çok sayıda görüntülenme sayısı aldı. Tatlıses'in bu hareketi bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisine maruz kaldı.



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ido tatlıses sahnede soyundu

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