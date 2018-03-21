İdo Tatlıses burnuna estetik mi yaptırdı?

Kemerli burnundan rahatsız olduğu ve estetik yaptırdığı iddia edilen İdo Tatlises, sevgilisi Yasemin Şefkatli ile Nişantaşı’nda görüntülendi

Burnundaki bandajı saklamaya çalışan genç şarkıcı İdo Tatlıses, “Estetik yok, biraz rötuş var.

Aslında burun kemiğini aldırdım, beraberinde de rötuş yaptırdım” dedi.

"EVLENMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"

Yasemin Şefkatli, bir mağazada alışveriş yaparken evlilik soruları yöneltilen İdo, “Kısmetse olur. Evlenmeyi düşünüyorum, neden olmasın” diyerek nikâh masasına oturmaya yeşil ışık yaktı.