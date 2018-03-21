MAGAZİN

İdo Tatlıses burnuna estetik mi yaptırdı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.03.2018 09:31 | Son Güncelleme

Estetikli ünlüler arasına İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses de katıldı. İdo, burnuna küçük bir müdahalede bulundu

İdo Tatlıses burnuna estetik mi yaptırdı?

Kemerli burnundan rahatsız olduğu ve estetik yaptırdığı iddia edilen İdo Tatlises, sevgilisi Yasemin Şefkatli ile Nişantaşı’nda görüntülendi

Burnundaki bandajı saklamaya çalışan genç şarkıcı İdo Tatlıses, “Estetik yok, biraz rötuş var.

Aslında burun kemiğini aldırdım, beraberinde de rötuş yaptırdım” dedi.

8639453

"EVLENMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"

Yasemin Şefkatli, bir mağazada alışveriş yaparken evlilik soruları yöneltilen İdo, “Kısmetse olur. Evlenmeyi düşünüyorum, neden olmasın” diyerek nikâh masasına oturmaya yeşil ışık yaktı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İdo survivor 5. bölüm

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

Danıştay Başkanı’nın kızı 1 günde Yargıtay’a terfi etti

Danıştay Başkanı’nın kızı 1 günde Yargıtay’a terfi etti

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar

Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar

E-devlet'ten yeni hizmet: Taşınma sonrası adres kaydı, okul değişikliği ve abonelik işlemleri E-devlet üzerinden yapılabilecek!

E-devlet'ten yeni hizmet: Taşınma sonrası adres kaydı, okul değişikliği ve abonelik işlemleri E-devlet üzerinden yapılabilecek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Heidi Klum'dan çıplaklık deneyi...

Heidi Klum'dan çıplaklık deneyi...

Arka Sokaklar'ın Volkan Komiser’i Boğaç Aksoy nişanlandı

Arka Sokaklar'ın Volkan Komiser’i Boğaç Aksoy nişanlandı

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapçıoğlu'nu darp mı etti?

Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapçıoğlu'nu darp mı etti?

Emina Sandal bir erkekle yakalandı!

Emina Sandal bir erkekle yakalandı!

Sıla'dan aşk ve silikon açıklaması! İkisi de...

Sıla'dan aşk ve silikon açıklaması! İkisi de...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.