İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli mini elbiseli pozuyla nefes kesti! "Fizik on numara"

2017'den beri birlikte olan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ikilisi geçtiğimiz yıl dünya evine girdi. İkili, sosyal medya paylaşımlarıyla da magazin gündeminden düşmüyor. Sosyal medyada güzelliği ve fiziğiyle ön plana çıkan Yasemin Şefkatli cesur pozuyla adından söz ettirdi.

MİNİ ELBİSESİYLE NEFES KESTİ

30 yaşındaki Yasemin Şefkatli pozlarıyla Instagram'da tozu dumana katıyor.



Son zamanların göz önünde isimlerinden biri olan Şefkatli, mini elbiseli pozuyla olay oldu.



O poza, "Uf bu ne güzellik", "Fizik on numara" gibi yorumlar geldi.

Lisans eğitimini iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümünde tamamlayan Şefkatli'nin mesleği mankenlik ve modellik olarak biliniyor.

Şefkatli, eşiyle bol bol paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.





