MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli mini elbiseli pozuyla nefes kesti! "Fizik on numara"

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli mini elbiseli pozuyla nefes kesti! "Fizik on numara"

04.06.2022 01:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasemin Şefkatli, İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile 7 Ekim 2021'de evlendi. Son dönemlerde sosyal medyada göze çarpan isimlerden biri olan Yasemin Şefkatli, bu defa mini elbiseli pozuyla nefes kesti.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli mini elbiseli pozuyla nefes kesti! "Fizik on numara"

2017'den beri birlikte olan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ikilisi geçtiğimiz yıl dünya evine girdi. İkili, sosyal medya paylaşımlarıyla da magazin gündeminden düşmüyor. Sosyal medyada güzelliği ve fiziğiyle ön plana çıkan Yasemin Şefkatli cesur pozuyla adından söz ettirdi.

MİNİ ELBİSESİYLE NEFES KESTİ

30 yaşındaki Yasemin Şefkatli pozlarıyla Instagram'da tozu dumana katıyor.
İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli mini elbiseli pozuyla nefes kesti!

Son zamanların göz önünde isimlerinden biri olan Şefkatli, mini elbiseli pozuyla olay oldu.
İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli mini elbiseli pozuyla nefes kesti!

O poza, "Uf bu ne güzellik", "Fizik on numara" gibi yorumlar geldi.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli mini elbiseli pozuyla nefes kesti!

Lisans eğitimini iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümünde tamamlayan Şefkatli'nin mesleği mankenlik ve modellik olarak biliniyor.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli mini elbiseli pozuyla nefes kesti!

Şefkatli, eşiyle bol bol paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli mini elbiseli pozuyla nefes kesti!

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli mini elbiseli pozuyla nefes kesti!

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli mini elbiseli pozuyla nefes kesti!

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli mini elbiseli pozuyla nefes kesti!

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli mini elbiseli pozuyla nefes kesti!

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli mini elbiseli pozuyla nefes kesti!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor'da eleme adayı kim oldu?Survivor'da eleme adayı kim oldu?
Arka Sokaklar'ın Aylin'inden mini elbiseli poz! Yürek hoplattı...Arka Sokaklar'ın Aylin'inden mini elbiseli poz! Yürek hoplattı...
Yıllar sonra oğlunun ölümüyle ilgili ilginç iddialarda bulundu! İbrahim Tatlıses detayıYıllar sonra oğlunun ölümüyle ilgili ilginç iddialarda bulundu! İbrahim Tatlıses detayı
Anahtar Kelimeler:
İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Almanya'dan kritik Rusya açıklaması!

Almanya'dan kritik Rusya açıklaması!

Kira artışında önemli detay!

Kira artışında önemli detay!

11 yıl önce berbere gitti hayatı karardı

11 yıl önce berbere gitti hayatı karardı

Memur ve emeklinin enflasyon zammı ne oldu?

Memur ve emeklinin enflasyon zammı ne oldu?

Küme düşme kaldırıldı mı? Resmi açıklama...

Küme düşme kaldırıldı mı? Resmi açıklama...

Binali Yıldırım'ı kızdıran soru: Bunlar saçma sapan, zırva uydurma şeyler

Binali Yıldırım'ı kızdıran soru: Bunlar saçma sapan, zırva uydurma şeyler

İlginizi Çekebilir

Olay oldu! “Arkadaşlarımızla eş değiştirme partisinde...”

Olay oldu! “Arkadaşlarımızla eş değiştirme partisinde...”

Doktorun cümlesi şoke etti! “Organların yanlış yerde”

Doktorun cümlesi şoke etti! “Organların yanlış yerde”

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Havada tedirgin eden anlar! Pilot acil iniş vermek zorunda kaldı

Havada tedirgin eden anlar! Pilot acil iniş vermek zorunda kaldı

Tamamen soyundu! Çıplak pozuyla kutlama yaptı

Tamamen soyundu! Çıplak pozuyla kutlama yaptı

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.