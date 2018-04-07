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İdo Tatlıses sevgilisine kızdı aracın camına yumruk attı

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.04.2018 09:45 | Son Güncelleme

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo,sevgilisi Yasemin Şevkatli ile kavga edince aracın camına yumruk attı.

İdo Tatlıses sevgilisine kızdı aracın camına yumruk attı

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna’nın oğlu İdo geçen Ağustos’ta Yasemin Şevkatli ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sevgililer önceki akşam seyir halindeyken otomobilde tartışmaya başladı. Sinirlenen İdo aracın camına yumruk attı. Eli yaralandı ve kanamaya başladı. Hastaneye giden İdo Tatlıses’in çatlayan eli alçıya alındı.

'ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZ'

İdo Tatlıses önceki gün de Kral TV’deki ‘20 Dakika’ya konuk oldu. Yasemin Şevkatli ile ilişkisine dair şunları söyledi: “Her şey güzel gidiyor, çok mutluyuz. Tabii tartıştığımız zamanlar var. Bu da gayet doğal. Olması gereken bir durum. Yoksa birbimizle çok iyi anlaşıyoruz. İnşallah hep böyle devam ederiz.”

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