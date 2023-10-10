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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin Zekariyaköy'deki 4 katlı lüks villasını görenler hayran kaldı! İçinde yok yok...

10.10.2023 11:34 | Son Güncelleme:
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2021 yılında nikah masasına oturan Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. 5 aylık hamile olan Yasemin Şefkatli ikiz bebek bekliyor. Zaman zaman sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ünlü çiftin Zekariyaköy'deki 4 katlı lüks villası sosyal medyada gündem oldu. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin evini görenler hayran kaldı.

Uzun süre birlikteliği olan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, 2021 yılında dünyaevine girdi. İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli şimdilerde ikiz bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. 5 aylık hamile olan Yasemin Şefkatli sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Her paylaşımı büyük beğeni toplayan ünlü çiftin Zekariyaköy'deki 4 katlı lüks villası da sosyal medyada gündem oldu. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çiftinin evini görenler hayran kaldı.

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Derya Tuna, İbrahim Tatlıses'ten ayrılırken eşinin kendisine bırakmış olduğu evlerden birini düğün hediyesi olarak oğluna bıraktı.

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Bu ev, İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin şu anda oturdukları Zekeriyaköy'deki evleri...

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Dört kattan oluşan villada büyük bir bahçe, taş fırın, özel havuz, İdo Tatlıses'in oyun alanı ve stüdyosu ayrıca okuma odası var.

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Evin dekorasyonuyla Yasemin Şefkatli özel olarak ilgileniyor.

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İdo Tatlıses'in müzik çalışmalarını yaptığı bir stüdyonun da olduğu kısım garaj olarak kullanılıyor.

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Ünlü şarkıcının günlük kullandığı otomobillerin yanı sıra konsere giderken kullandığı araçlar da burada yer alıyor.

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İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli tatlıses

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