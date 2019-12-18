İdrar kaçırma neden olur? İdrar kaçırma tedavisi nasıl olur? İdrar kaçırmayı önlemek için... İdrar kaçırmayı önlemek 8 adımda mümkün!

Memorial Sağlık Grubu Medstar Topçular Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Ertuğrul Akdaş, idrar kaçırma tedavileri hakkında bilgi verdi.

PEK ÇOK HASTALIK İDRAR KAÇIRMA SORUNUNA NEDEN OLABİLİR

İdrar kaçırma; çok doğum yapma, zor doğum yapma, sürekli öksürükle ya da kabızlıkla seyreden kronik hastalıklar gibi karın içi basıncını artıran durumlar, yaşlanma, menopoz sonrası pelvik organlardaki zayıflama gibi sebeplerle zaman içinde doğal olarak gelişen bir sorundur. Bunlar dışında pelvik bölgeye yapılan cerrahileri sonrası oluşan komplikasyonlar, omurilik hasarı, idrar torbasının sinir yapısını etkileyen diyabet ve multipl skleroz (MS) gibi hastalıklar da idrar yollarının tümörlerinde idrar kaçırma gelişebilir.

ÖKSÜRME YA DA GÜLME İLE İDRAR KAÇIRMA GELİŞEBİLİYOR

İdrar kaçırmanın toplumda en sık görülen iki tipi öksürme, gülme, ağır bir şeyler kaldırma gibi karın içi basıncı artıran durumlarda oluşan “stres inkontinans” ve idrar hissi geldiğinde tuvalete gidinceye kadar tutamayıp altını ıslatma olarak gelişen “aciliyet inkontinansı”dır. Bu iki tip idrar kaçırma aynı kişide olabilir, buna karma tip inkontinans denir. Bunların yanında taşma inkontinansı, nöröjenik inkontinas, sifinkter yetmezliği gibi tipleri de bulunmaktadır.