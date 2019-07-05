Idris Elba ırkıyla ilgili sorulara tepkili: Brad Pitt’e kimse sormuyor!

Idris Elba yaptığı röportajlarda kendisine hala ırkı hakkında sorular sorulduğu için rahatsız olduğunu dile getirdi. Ona göre bu gibi konuların hala konuşulması “bazı eşiklerin aşılmadığı” anlamına geliyor. Elba sözlerine: "Bu sorulara karşı sözümü sakınmıyorum. Bir gazeteci bana hala ırkımı soruyorsa ben de onu haşlarım” şeklinde devam etti.

Perşembe günü The Times’a verdiği röportajda Elba, gazetecilerin konuşmayla ilgisi olmadığı halde ırkıyla alakalı sorular sormasından rahatsız olduğunu belirtti. Hızlı ve Öfkeli serisinin yeni çıkacak Hobbs ve Shaw isimli filminin yıldızı, “Bu tip konularda konuşmaya devam etmemiz bazı eşikleri aşamadığımızı gösteriyor. Bu sorulara karşı sözümü sakınmıyorum. Bir gazeteci bana hala ırkımı soruyorsa ben de onu haşlarım” dedi. The Times’la yaptığı röportaj sırasında Elba; Hugh Grant ve Brad Pitt gibi aktörlerle yapılan röportajlarda ırk konusunun "hiç konuşulmadığını” vurguladı.

46 yaşındaki aktör Vanity Fair'de geçenlerde yayımlanan son röportajında, Daniel Craig’ten sonraki James Bond olacağı söylentilerinin ardından gelen ırkçı tepkiler yüzünden hayal kırıklığına uğradığını belirtmişti.



