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Idris Elba’nın yeni projesi belli oldu: Beast

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Idris Elba, Baltasar Kormákur yönetmenliğindeki Beast filminin başrolünü üstlenecek.

Idris Elba’nın yeni projesi belli oldu: Beast

2018 yılında yaşayan en seksi erkek seçilen Idris Elba, Baltasar Kormákur imzalı Beast’in başrolünü üstlenecek. Golden Globe ödüllü oyuncu filmde, hayatta kalma mücadelesi verecek. Gerilim türünde olacak olan Beast, Jaime Primak-Sullivan'ın orijinal fikrinden yola çıkılarak senaryolaştırıldı.

Peş peşe yeni filmlere imza atan Idris Elba, The Suicide Squad ekibine dahil olmuştu. The Suicide Squad dışında The Harder They Fall ve Three Thousand Years of Longing yapımlarına da imza atmıştı. Beast’le birlikte Idris Elba, bu sene 4 film projesi için imza atmış oldu.

BEAST KONUSU

Henüz hakkında çok az bilgi verilen Beast, 2016 yapımı The Shallows’a benzediği belirtildi. Shallows filminde köpekbalıkları yer alırken, Beast’te ise filmin kötüsü bir aslan olacak.

Beast'in senaryosunu Rampage, Commuter, Non Stop, Payback Is A Mother gibi yapımlarla tanınan Ryan Engle kaleme aldı. Beast filminin vizyon tarihi henüz belirsizliğini koruyor.

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