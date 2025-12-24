Mynet Trend

Nesli tehlikedeydi: 'Saz horozu' Göksu Deltası'nda görüntülendi

Türkiye’nin önemli sulak alanlarından Göksu Deltası’nda nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve koruma altındaki saz horozu görüntülendi.

Çiğdem Sevinç

Mersin’in Silifke ilçesinde yer alan Göksu Deltası göçmen kuşlar başta olmak üzere birçok canlıya ev sahipliği yapıyor. Kuş gözlemcilerinden doğa fotoğrafçılarına kadar birçok kişinin ilgisini çeken deltada zaman zaman koruma altında olan ve nadir görünen türler de objektiflere yansıyor.

Nesli tehlikedeydi: Saz horozu Göksu Deltası nda görüntülendi 1

İlçede fotoğraf sanatçısı ve kuş gözlemcisi Nadir Köksoy da sazlık alanlarda yaşamını sürdüren nesli tehlikedeki saz horozunu görüntüledi. Fiziki görünümüyle dikkat çeken ve dünyada yalnızca sınırlı bölgelerde olan kuş türünün, saatler süren sabırlı bir bekleyişin ardından kayda alındığı belirtildi. Köksoy, Göksu Deltası’nın hem ekosistem hem de bölge turizmi açısından büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

Nesli tehlikedeydi: Saz horozu Göksu Deltası nda görüntülendi 2

Göksu Deltası'nın göçmen kuşlarının dinlenme, beslenme ve konaklama yeri olduğunu ifade eden Nadir Köksoy, "Göksu Deltası pek çok bitki ve kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır. Saz horozlarını Göksu Deltası'nda fotoğraflamayı başardım. Saz horozu dünyada nesli tükenmekte olan bir kuş türü olup, Göksu Deltası'nda da görülmektedir" dedi.

Nesli tehlikedeydi: Saz horozu Göksu Deltası nda görüntülendi 3

Köksoy, "Göksu Deltası, Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından bir tanesi olmasıyla beraber, Türkiye’de yaşayan yaklaşık 590 kuş türünün 338 tanesi burada bulunmaktadır. Bu nedenle bölgeye yurt içi ve yurt dışından kuş gözlemcileri gelmektedir" ifadelerini kullandı.

Nesli tehlikedeydi: Saz horozu Göksu Deltası nda görüntülendi 4

Nesli tehlikedeydi: Saz horozu Göksu Deltası nda görüntülendi 5

Anahtar Kelimeler:
Göksu kuş
