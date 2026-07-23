Makarna fabrikasının altından çıktı! 2 bin 500 yıllık sır bulundu

Keşif, Gragnano'da faaliyet gösteren geleneksel makarna üreticisi tesislerinin altında yürütülen genişletme çalışmaları sırasında gerçekleştirildi.

Kazılar, İtalya'nın büyük inşaat projelerinde kültürel mirası korumayı amaçlayan önleyici arkeoloji programı kapsamında yapıldı. Yetkililer, bulunan nekropolün Campania bölgesinde son yıllarda gerçekleştirilen en önemli arkeolojik keşiflerden biri olduğunu belirtti.

Toplam 85 mezarın tespit edildiği alanda bulunan yapılar ve eserler, yaklaşık 2 bin 500 yıl önce bölgede yaşayan toplulukların cenaze gelenekleri, el sanatları ve günlük yaşamına ışık tutuyor.

KUMAŞLAR, SEPETLER VE AHŞAP EŞYALAR ZAMANA MEYDAN OKUDU

Kazılarda seramik kaplar, silahlar, bronz takılar ve kehribar süs eşyalarının yanı sıra, normal koşullarda zamanla yok olması beklenen dokuma kumaşlar, bitki liflerinden örülmüş sepetler ve ahşap objeler de günümüze kadar ulaştı.

Uzmanlara göre bu organik malzemelerin korunmuş olması oldukça sıra dışı bir durum. Eserler, Campania bölgesinde yaygın olarak kullanılan volkanik tüf taşından inşa edilen mezar odalarında muhafaza edildiği için çürümeden korunabildi.

Araştırmacılar, bu sayede dönemin üretim teknikleri ve günlük yaşamına ilişkin bugüne kadar nadiren elde edilebilen verilere ulaşmayı hedefliyor.

MISIR VE ETRÜSK BAĞLANTISI DİKKAT ÇEKTİ

Nekropolde bulunan eserler arasında Mısır kökenli skarabe mühürleri ile Etrüsk uygarlığına ait objeler de yer aldı.

Arkeologlara göre bu buluntular, Gragnano'nun MÖ 6. yüzyılda Akdeniz'deki ticaret ve kültürel etkileşim ağlarının önemli bir parçası olduğunu gösteriyor.

Eserler, Campania'nın yerel toplulukları ile Etrüskler ve Güney İtalya'daki Yunan kolonileri arasında yoğun ticari ve kültürel ilişkiler bulunduğuna işaret ediyor. Farklı coğrafyalardan gelen objelerin aynı mezarlarda bulunması, dönemin mal, fikir ve kültürel alışverişinin somut kanıtları arasında gösterildi.

İNSAN KALINTILARI İNCELENİYOR

Bilim insanları, nekropolden çıkarılan insan kalıntıları ve eserler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılacak analizlerle bölgede yaşayan insanların beslenme alışkanlıkları, sağlık durumları, hareketlilikleri ve yaşam koşulları hakkında yeni bilgiler elde edilmesi bekleniyor. Ayrıca araştırmaların, topluluğun sosyal yapısı, cenaze ritüelleri ve ticari ilişkileri konusunda da önemli veriler sunacağı ifade ediliyor.

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