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  4. İETT otobüsünde korku dolu anlar! Peşinden koşarak önünü kesti

İETT otobüsünde korku dolu anlar! Peşinden koşarak önünü kesti

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YAŞAM  | Son Güncelleme

İstanbul Gaziosmanpaşa'da otomobillerine sürttüğü gerekçesiyle İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, aracı yumruklayıp tekmeledi, şoförü darp etmek istedi. Yolcuların büyük korku yaşadığı o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Olay saat 14.15 sıralarında Karadeniz mahallesi, Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nur Sitesi-Kocatepe Metro arasında çalışan İETT otobüsünün şoförü , manevra yaptığı sırada yol kenarına hatalı park edilmiş bir otomobile sürttü. Kazayı fark etmeyen İETT şoförü yoluna devam ederken otomobil sahibi ve arkadaşları yaklaşık 200 metre koşarak içi yolcu dolu otobüsün önünü kesti.

OTOBÜSÜ YUMRUKLADILAR

Öfkeli grup otobüsün önünü keserek iddiaya göre şoförü darp etmek istedi. Otobüse girmek isteyen gruba vatandaşlar mani olurken, otobüsün kapıları kapatılarak durum polis ekiplerine haber verildi. Büyük korku yaşayan yolcular polisin gelmesini beklemeye başladı. Bu sırada bazı vatandaşlar da yaşanan bu korku dolu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Otobüsün ön tarafında olan bir yolcunun grubun içeriye girmeye çalışmasını önlemeye çalışırken giysisi yırtıldı. Polisin gelmesiyle güçlükle sakinleşen gruptakilerden B.G. ve F.G ile İETT şoförü şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitti.

"HAMİLE BİR KADIN VARDI"

Yaşanan olayda elbisesi yırtılan ve yaşanan olayı cep telefonuyla görüntüleyen yolcu Murat Süzen, "Arabayı yanlış park etmişler. Dönerken otobüsün arka kısmı sürttü . Şoför bunu fark etmedi. Adamlar arkadan bağırarak geldi. Otobüsü tekmelediler. Otobüsü durdurdular arabaya binmeye çalıştılar. Ben de izin vermedim. Çok kalabalık oldukları için şoförün can güvenliği yok sonuçta. Adamları içeri almadık baya mücadele ettik. Üstümüz başımız yırtıldı. Polisi aradık, polisler geldi. Yolcularda çok korktu, Hamile bir kadın vardı hatta. Kimseyi dinlemediler beni bile döveceklerdi. Hasarda büyük değil ufacık bir şey. Güzellikle gelse tutanak tutulsa ama dinlemediler şoför de bunu söyledi" diye konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Gaziosmanpaşa İETT

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
hem hatalı park et birde şoförü darp etmeye kalk agır ceza verilmeli böyle magandalara
Adam kızmakta haklı, sürtme ile otobüs bu hale geldi ise diğer ara nasıldır kimbilir. Madem sürttün ne diye durmuyor yola devam ediyorsun.
yol kenarları otopark haline gelmiş magandalar saygısız ayılar çirt serit park ediyorlar devlet devlet degil ki otobus söföru ne yapsın BİZDEN BİR YETKİLİ BULGARİSTANA GİTSİN DE TRAFİK YÖNETMENLİGİ ÖGRENSİNLER anında çiviliyorlar bu yuzden suruculer çok duyarlı ve saygılı kurallara uyuyorlar sinyal vermeden asla dönus yapmıyorlar veya şerit degiştirmiyorlar
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