Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

İETT otobüsünde pes dedirten olay: Ayaklarını uzatıp otobüs süren şoför kamerada!

İstanbul'un Mecidiyeköy ilçesinde bir İETT otobüsünde şoförün ayağını akbil basma alanına uzatarak araç kullandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Tepki çeken görüntülerin ortaya çıkmasının ardından şoförün sertifikasının iptal edilerek, işine son verildiği kaydedildi.

İETT otobüsünde pes dedirten olay: Ayaklarını uzatıp otobüs süren şoför kamerada!

Edinilen bilgiye göre 622 Yenidoğan-Mecidiyeköy hattında sefer yapan İETT otobüsünde dün akşam saatlerinde şok eden bir olay yaşandı. Otobüsün şoförü, ayağını akbil basma alanına uzatarak araç kullandı.Tepki çeken olay, otobüste bulunan yolcular tarafından kayda alındı.

SERTİFİKASI İPTAL EDİLDİ

Hem yolcuların hem kendisinin hem de trafikteki diğer sürücülerin canını tehlikeye atan şoförün rahatlığı görenleri hayrete düşürdü.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından şoförün sertifikasının iptal edilerek, işine son verildiği öğrenildi.

İETT'DEN AÇIKLAMA

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün bazı sosyal medya hesaplarında bir otobüs şoförünün uygun olmayan bir şekilde araç kullandığına dair görüntüler yayınlanmıştır. Kurumumuzca yapılan araştırmada söz konusu olayın Özulaş Toplu Taşıma Şirketi'ne ait bir Özel Halk Otobüsü'nde 26 Ekim 2025 günü meydana geldiği tespit edilmiş ve söz konusu özel halk otobüsü şoförünün sertifikası iptal edilerek işten el çektirilmiştir" denildi.Kaynak: İHA

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kinetik önlemler alınacakKinetik önlemler alınacak
20 ışık yılı uzaklıkta bulundu: “Süper Dünya"20 ışık yılı uzaklıkta bulundu: “Süper Dünya"

Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

'Trump' iddiası çok konuşulur

'Trump' iddiası çok konuşulur

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.