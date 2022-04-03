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İETT şoförüne saldıran Burak Yörük'ten açıklama! "Beni camdan içeri çekmesiyle..."

03.04.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Burak Yörük'ün trafikte tartışma sonrası İETT şoförüne saldırdığı anlar gündeme bomba gibi düşmüştü. Yörük yaşanan olayla ilgili açıklama yaparak "Tartışma beni camdan içeri çekmesiyle fiziksel bir mücadeleye dönüştü" dedi.

Burcu Özberk ile Aşk Mantık İntikam dizisinde rol alan oyuncu Burak Yörük ve İETT şoförü arasında trafikte çikan gerilim kavgaya dönüştü. Yörük araçtan inerek İETT şoförüne saldırdı. Yörük’ün gündeme gelen saldırı görüntüleri olay olurken ünlü isim sosyal medyadan yaşadıklarını anlattı.

Burak Yörük açıklamasında "Öncelikle şiddetin her türlüsüne karşı olduğumu belirtmek isterim" diyerek başladı. Ünlü oyuncu açıklamasında şunları söyledi:

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"kız arkadaşımı trafikte zor durumda bırakan, sıkıştıran ve yetmiyormuş gibi yanımızdan geçerken küfürler eden bir otobüs şoförüyle girmiş olduğumuz sözlü tartışma; beyefendinin tahrikleri, küfürleri ve sonrasında beni doşarı çağırmasıyla büyüdü.

Doğru olan kendisiyle hiç muhatap olmadan polise haber verip şikayetimi yapmaktı. Ancak tartışma kendisinin beni camdan içeri çekmesiyle fiziksel bir mücadeleye dönüştü."

Aşk Mantık İntikam dizisinin yıldızı Burak Yörük trafikte tartıştığı İETT şoförüne saldırdı! Görüntüler olay olduAşk Mantık İntikam dizisinin yıldızı Burak Yörük trafikte tartıştığı İETT şoförüne saldırdı! Görüntüler olay oldu


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