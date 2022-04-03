İETT şoförüne saldıran Burak Yörük'ten açıklama! "Beni camdan içeri çekmesiyle..."

Burcu Özberk ile Aşk Mantık İntikam dizisinde rol alan oyuncu Burak Yörük ve İETT şoförü arasında trafikte çikan gerilim kavgaya dönüştü. Yörük araçtan inerek İETT şoförüne saldırdı. Yörük’ün gündeme gelen saldırı görüntüleri olay olurken ünlü isim sosyal medyadan yaşadıklarını anlattı.

Burak Yörük açıklamasında "Öncelikle şiddetin her türlüsüne karşı olduğumu belirtmek isterim" diyerek başladı. Ünlü oyuncu açıklamasında şunları söyledi:

"kız arkadaşımı trafikte zor durumda bırakan, sıkıştıran ve yetmiyormuş gibi yanımızdan geçerken küfürler eden bir otobüs şoförüyle girmiş olduğumuz sözlü tartışma; beyefendinin tahrikleri, küfürleri ve sonrasında beni doşarı çağırmasıyla büyüdü.

Doğru olan kendisiyle hiç muhatap olmadan polise haber verip şikayetimi yapmaktı. Ancak tartışma kendisinin beni camdan içeri çekmesiyle fiziksel bir mücadeleye dönüştü."



