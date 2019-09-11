IFA 2019 etkinlikte hangi telefonlar tanıtıldı?

Akıllı telefon sektöründe dünya çapında ses getirecek birkaç fuar bulunuyor. Nitekim bu fuarlardan birisi de IFA.

Her yıl olduğu gibi 2019'da da Berlin'de gerçekleşen fuara yoğun bir katılım vardı. Hem üretici, hem de tüketici anlamında geniş kitlelere hitap eden IFA'da TV'lerden, beyaz eşyaya, yonga setlerinden, akıllı telefonlara kadar pek çok kategoride onlarca yeni ürün tanıtıldı.

Sony Xperia 5

Yonga Seti: Snadpragon 855

RAM: 6GB

Dahili Depolama: 128GB

Ekran: 1080 x 2520 px 6.1 inç

Kamera: 12MP + 12MP + 12MP / 8MP

Batarya: 3140 mAh

Nokia 6.2

Yonga Seti: Snapdragon 636

RAM: 3GB / 4GB

Dahili Depolama: 32GB / 64GB / 128GB

Ekran: 1080 x 2280 px 6.3 inç

Kamera: 16MP + 8MP + 5MP / 8MP

Batarya: 3500 mAh

Nokia 7.2

Yonga Seti: Snapdragon 660

RAM: 4GB / 6GB

Dahili Depolama: 64GB / 128GB

Ekran: 1080 x 2280 px 6.3 inç

Kamera: 48 MP + 8MP + 5MP / 20 MP

Batarya: 3500 mAh

Asus Rog Phone 2

Yonga Seti: Snapdragon 855+

RAM: 12GB

Dahili Depolama: 256GB / 512GB / 1TB

Ekran: 1080 x 2340 px 6.59 inç

Kamera: 48 MP + 13MP / 24MP

Batarya: 6000 mAh