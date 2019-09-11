IFA 2019 etkinlikte hangi telefonlar tanıtıldı?

Akıllı telefon sektöründe dünya çapında ses getirecek birkaç fuar bulunuyor. Nitekim bu fuarlardan birisi de IFA.
Her yıl olduğu gibi 2019'da da Berlin'de gerçekleşen fuara yoğun bir katılım vardı. Hem üretici, hem de tüketici anlamında geniş kitlelere hitap eden IFA'da TV'lerden, beyaz eşyaya, yonga setlerinden, akıllı telefonlara kadar pek çok kategoride onlarca yeni ürün tanıtıldı.
Sony Xperia 5
Yonga Seti: Snadpragon 855
RAM: 6GB
Dahili Depolama: 128GB
Ekran: 1080 x 2520 px 6.1 inç
Kamera: 12MP + 12MP + 12MP / 8MP
Batarya: 3140 mAh
Nokia 6.2
Yonga Seti: Snapdragon 636
RAM: 3GB / 4GB
Dahili Depolama: 32GB / 64GB / 128GB
Ekran: 1080 x 2280 px 6.3 inç
Kamera: 16MP + 8MP + 5MP / 8MP
Batarya: 3500 mAh
Nokia 7.2
Yonga Seti: Snapdragon 660
RAM: 4GB / 6GB
Dahili Depolama: 64GB / 128GB
Ekran: 1080 x 2280 px 6.3 inç
Kamera: 48 MP + 8MP + 5MP / 20 MP
Batarya: 3500 mAh
Asus Rog Phone 2
Yonga Seti: Snapdragon 855+
RAM: 12GB
Dahili Depolama: 256GB / 512GB / 1TB
Ekran: 1080 x 2340 px 6.59 inç
Kamera: 48 MP + 13MP / 24MP
Batarya: 6000 mAh
Samsung Galaxy A90 5G
Yonga Seti: Snapdragon 855
RAM: 6GB / 8GB
Dahili Depolama: 128GB
Ekran: 1080 x 2400 px 6.7 inç
Kamera: 48MP + 8MP + 5MP / 32MP
Batarya: 4500 mAh
Motorola One Zoom
Yonga Seti: Snapdragon 675
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 128GB
Ekran: 1080 x 2340 px 6.39 inç
Kamera: 48MP + 16MP + 8MP + 5MP / 25MP
Batarya: 4000 mAh
LG G8X ThinQ
Yonga Seti: Snapdragon 855
RAM: 6GB
Dahili Depolama: 128GB
Ekran: 1080 x 2340 px 6.4 inç
Kamera: 12MP + 13MP / 32MP
Batarya: 4000 mAh
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