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  4. İfşa haberlerinden sonra Cem Özer aşka geldi! Eşiyle romantik paylaşım yaptı!

İfşa haberlerinden sonra Cem Özer aşka geldi! Eşiyle romantik paylaşım yaptı!

16.10.2020 17:30 | Son Güncelleme:
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İfşa haberlerinden sonra Cem Özer aşka geldi! Eşiyle romantik paylaşım yaptı!

Geçtiğimiz günlerde evli ve iki çocuk babası Cem Özer’in bir hayranlığıyla aralarında geçen yakınlaşma basında yer almıştı. Beyaz TV’de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında kadın takipçisi Cem Özer’in kendisine uygunsuz fotoğraflar göndererek taciz ettiğini belirtmişti. Haberlerin gölgesinde Cem Özer’den eşi Pınar Dura’yla romantik paylaşım geldi.

2017 yılında Pınar Dura ile dünya evine giren 61 yaşındaki Cem Özer’in takipçisiyle sosyal medya üzerinden yaptığı konuşmaları ifşa edildi. Kendisi gibi evli olan ve Almanya’da yaşayan takipçisiyle sosyal medya aracılığıyla flörtleştiğini itiraf eden Özer hayat yaptığını da sözlerine ekledi. Yaptığı hatadan dolayı eşinden özür dileyen ve kendisini affettirmek için her şeyi yapacağını söyleyen ünlü sanatçı sosyal medya hesabından romantik bir poz yayınlamayı tercih etti.

Cem Özer’in özel fotoğrafları ifşa oldu! Ünlü isim ilk kez konuştu!Cem Özer’in özel fotoğrafları ifşa oldu! Ünlü isim ilk kez konuştu!

Takipçisinin özel görüntülerini ifşa etmesinden sonra zor günler yaşayan Cem Özer, taciz iddiasını kesin bir dille reddetti. Konuştuğu takipçisinin iyi niyetli olmadığını sonradan fark ettiğini ifade eden Özer, “Bizim ayrı olduğumuz bir dönemde yaşanmış bir hikayedir. Bu konudan Şimdi de sizlerin haberi oldu. Bu kişinin iyi niyetli olmadığı belli bu kişinin. Biz aramızda bu konuyu çözdük. Bütün kamuoyuna duyururuz" dedi. Özer’in açıklamasına eşi Pınar Dura’dan tam destek geldi. Eşiyle aralarındaki sorunları hallettiklerini ve mutlu günlerine geri döndüklerini vurgulayan Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla durumu adeta ispatladı.

ROMANTİK PAYLAŞIMLA CEVAP

cem özer

Taciz iddialarına ilişkin açıklama yapan ünlü sanatçı Instagram hesabından eşi Pınar Dur ile 6 yıl öncesinde çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Galata kulesinin önünde birbirlerine sarılarak poz verdikleri romantik bir kareyi paylaşan Özer, “6 yıl önce Galata” notunu ekledi. Cem Özer’in olumsuz eleştirilere karşı ise gönderisinin yorumlarını sınırlandırması gözlerden kaçmadı.

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