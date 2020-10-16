İfşa haberlerinden sonra Cem Özer aşka geldi! Eşiyle romantik paylaşım yaptı!

2017 yılında Pınar Dura ile dünya evine giren 61 yaşındaki Cem Özer’in takipçisiyle sosyal medya üzerinden yaptığı konuşmaları ifşa edildi. Kendisi gibi evli olan ve Almanya’da yaşayan takipçisiyle sosyal medya aracılığıyla flörtleştiğini itiraf eden Özer hayat yaptığını da sözlerine ekledi. Yaptığı hatadan dolayı eşinden özür dileyen ve kendisini affettirmek için her şeyi yapacağını söyleyen ünlü sanatçı sosyal medya hesabından romantik bir poz yayınlamayı tercih etti.

Takipçisinin özel görüntülerini ifşa etmesinden sonra zor günler yaşayan Cem Özer, taciz iddiasını kesin bir dille reddetti. Konuştuğu takipçisinin iyi niyetli olmadığını sonradan fark ettiğini ifade eden Özer, “Bizim ayrı olduğumuz bir dönemde yaşanmış bir hikayedir. Bu konudan Şimdi de sizlerin haberi oldu. Bu kişinin iyi niyetli olmadığı belli bu kişinin. Biz aramızda bu konuyu çözdük. Bütün kamuoyuna duyururuz" dedi. Özer’in açıklamasına eşi Pınar Dura’dan tam destek geldi. Eşiyle aralarındaki sorunları hallettiklerini ve mutlu günlerine geri döndüklerini vurgulayan Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla durumu adeta ispatladı.