İftar sofralarının sıcak misafiri: Evde Ramazan pidesi yapmanın püf noktaları nelerdir?

Ramazan ayı, sofralarımızda eşsiz bir lezzet olan Ramazan pidesiyle taçlanıyor. Her yıl bu özel dönemde, fırınlardan çıkan o nefis kokusu evlerimize kadar yayılan pideler, hem manevi atmosferi hem de damak tadını zenginleştiriyor.

Evde yapılan Ramazan pidesi ise, geleneksel tariflerle misafirlerinizi ve sevdiklerinizi buluşturmak için mükemmel bir seçenek.

Peki, o lezzetli ve sıcacık Ramazan pidesini evde nasıl yapabilirsiniz? İşte, kolay ve pratik bir şekilde evde Ramazan pidesi yapmanın tarifi!

RAMAZAN PİDESİ YAPIMI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

Hamuru İçin:

5 su bardağı un

2,5 su bardağı ılık su

1 paket instant maya

1,5 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Sosu İçin:

1 yemek kaşığı yoğurt

1 yumurta sarısı

Üzeri İçin:

Susam

Çörek otu

Evde Ramazan Pidesi Tarifi

NASIL YAPILIR?

Maya Karışımını Hazırlayın:

Ilık suyu bir kaba alın, içine şeker ve instant mayayı ekleyin. Karıştırın ve yaklaşık 10 dakika mayanın aktifleşmesini bekleyin.

Hamuru Yoğurun:

Maya karışımı hazır olduktan sonra süt, zeytinyağı ve tuzu ekleyin. Karıştırın.

Unu azar azar ekleyerek yoğurmaya başlayın. Hamur yumuşak, ele yapışmayan bir kıvama gelene kadar un eklemeye devam edin. Hamuru yaklaşık 10 dakika kadar yoğurun.

Mayalandırma:

Hamuru yağlanmış bir kaba alın, üzerini nemli bir bez yada streç film ile örterek 40 dakika kadar, hamur iki katına çıkana kadar bekletin.

Şekil Verme:

Hamur mayalandıktan sonra havasını alın ve iki eşit parçaya bölün.

Her bir parçayı oklava ile yaklaşık 1-1,5 cm kalınlığında yuvarlak şekilde açın. Bezeleri 10-15 dakika daha dinlendirin. Sonra pideleri, fırın tepsisine yerleştirin.

Üzerini Hazırlayın:

Yumurtayı çırpın, pidelerin üzerine sürün. Dilerseniz susam serpebilirsiniz.

Çatalla veya parmak uçlarınızla pideye desenler çizin.

Pişirme:

Önceden ısıtılmış 230°C fırında pişirin. Pidenin altı güzelce kızardığında pideler hazırdır.

PÜF NOKTASI

Pidenin daha yumuşak ve kabarık olmasını isterseniz, hamura yoğururken biraz daha süt veya su ekleyebilirsiniz.

Fırında pişerken üzeri fazla kızarmasın diye, fırının üst kısmını biraz daha düşük ısıda tutabilirsiniz.

Ramazan pideleriniz hazır. Afiyet olsun!