YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

'İftara ne pişirsem?' diyenlere nefis tarifler: Ramazan'ın 7 günü iftar menüsü!

İftar menü fikirleri Ramazan ayında kurtarıcı oluyor. Her gün farklı menü çıkartmanın zorlayıcı olduğu bu ayda hazır yemek menülerinden faydalanabilirsiniz. 'Bugün iftarda ne pişirsem?' diye düşünenlere birbirinden lezzetli tarifleri bir araya getirdik. Ramazan ayının 7. gününde iftara yapacak menüye karar vermekte zorlanıyorsanız bu pratik Ramazan menüsünü deneyebilirsiniz.

'İftara ne pişirsem?' diyenlere nefis tarifler: Ramazan'ın 7 günü iftar menüsü!

İftar menüleri doyurucu ve pratik yemek tarifleri araştırılıyor. 25 Şubat 2026 Çarşamba günü gerçekleşecek olan Ramazan'ın 7. günü iftar menüsünde 4 kaşık çorbası, tavuklu hünkar beğendi, zerdeçallı pilav ve muzlu magnolia tatlısı tarifleri yer alıyor.

7. GÜN İFTAR MENÜSÜ 25 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA

4 KAŞIK ÇORBASI TARİFİ

İftara ne pişirsem? diyenlere nefis tarifler: Ramazan ın 7 günü iftar menüsü! 1

Malzemeler;

  • 1 yemek kaşığı kırmızı mercimek
  • 1 yemek kaşığı yeşil mercimek
  • 1 yemek kaşığı pirinç
  • 1 yemek kaşığı bulgur
  • 5 su bardağı su
  • Terbiyesi için;
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 yumurta sarısı
  • 1 yemek kaşığı un
  • Üzeri için;
  • 1 adet soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 2 tatlı kaşığı nane

Tarif;

  • Bakliyatları yıkayın ardından su ile birlikte tencereye alarak haşlayın.
  • Bir kapta terbiyesi için yoğurt ve yumurta sarısını karıştırın. Un ilave edin ve terbiyesini hazırlayın.
  • Haşlanan bakliyatların suyundan yavaş yavaş ekleyerek terbiyeyi açın.
  • Terbiyeyi çorbaya ilave edin ve kesilmemesi için tam kaynatmadan pişmeye bırakın.
  • Soğanları ince yemeklik doğrayın.
  • Yağları tavaya ekleyin, doğradığınız soğanları ilave ederek pişirin.
  • Baharatları ilave edin ve çorba içerisine koyun.
  • Sıcak servis edin.

TAVUKLU HÜNKAR BEĞENDİ TARİFİ

İftara ne pişirsem? diyenlere nefis tarifler: Ramazan ın 7 günü iftar menüsü! 2

Malzemeler;

  • 2 bostan patlıcan
  • 1 yemek kaşığı un
  • Yarım çay bardağı tereyağı
  • 1 su bardağı süt
  • Yarım çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • 250 g kuşbaşı tavuk eti
  • 1 soğan
  • 1 havuç
  • 1 su bardağı su
  • 1 defne yaprağı
  • 2 domates
  • 2 diş sarımsak
  • Tuz
  • Karabiber

Tarif;

  • Bostan patlıcanların üzerini bıçakla birkaç yerinden delin ve fırın ızgarasında yumuşayıncaya kadar közleyin.
  • Hafif soğuyunca kabuklarını soyup el blenderinden pürüzsüz bir kıvam alana kadar geçirin.
  • Unu bir sos tenceresine alarak tereyağının yarısı ile pembeleşinceye kadar kavurun.
  • Sütü azar azar ekleyip karıştırın.
  • Patlıcanı ilave edin.
  • Rendelenmiş kaşar peyniri, tuz ve karabiber ekleyin ve ocaktan alın.
  • Ayrı bir tencerede yemeklik doğranmış soğan, kuşbaşı tavuk, sarımsak, küp doğranmış havuç, el blenderinden geçirdiğiniz domates ve defne yaprağını zeytinyağında kavurun.
  • 1 çay kaşığı un ve 1 su bardağı su ekleyip etler yumuşayıncaya kadar pişirin.
  • Tuz, karabiber ile tatlandırın.
  • Patlıcanı servis tabağına yayın.
  • Üzerine etleri yerleştirip servis yapın.

ZERDEÇALLI PİLAV TARİFİ

İftara ne pişirsem? diyenlere nefis tarifler: Ramazan ın 7 günü iftar menüsü! 3

Malzemeler;

  • 2 su bardağı pirinç
  • 1 kahve fincanı arpa şehriye
  • 1 çorba kaşığı tereyağı yada 4 çorba kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı zerdeçal
  • 4 su bardağı su
  • Tuz

Tarif;

  • Pirinci iyice yıkayıp, suyunu süzün. Yapışmaz yüzeyli bir tencereye yağı alıp, şehriyeleri kavurun ve pirinci de kavurun.
  • Zerdeçalı 1 çay bardağı suda açıp, kalan suyla birlikte tencereye ekleyin. Tuzunu ayarlayın.
  • Tencerenin kapağını kapatıp, pirinç suyunu çekene kadar pişirin. Pilavı 5-10 dakika demlendirip servis yapın.

MAGNOLİA TARİFİ

İftara ne pişirsem? diyenlere nefis tarifler: Ramazan ın 7 günü iftar menüsü! 4

Malzemeler;

  • Muhallebisi için;
  • 1 litre süt
  • 3 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı nişasta
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 paket sıvı krema
  • 1 paket vanilya
  • Arası için;
  • 1,5 paket burçak bisküvi
  • Muz

Tarif;

  • Tencereye süt, şeker, nişasta, un ve yumurtayı alalım. Çırpma teli ile çırpalım. Ocağa alıp karıştırmaya başlayalım.
  • Kıvamı koyulaşıp, göz göz oluncaya kadar pişirelim.
  • Ocaktan alalım, vanilya ekleyelim ve karıştıralım. Soğumaya bırakalım. Muhallebimiz soğurken, ara ara karıştıralım ki üzeri kabuk tutmasın.
  • Muhallebi soğurken, bisküvileri rondodan geçirelim. Muhallebimiz soğuduktan sonra, içine bir paket krema ilave edip mikser ile çırpalım.
  • Muzları ince dilimler halinde keselim. Kupların en dibine 1 yemek kaşığı bisküvi ekleyelim. Muzları dizelim ve üzerine muhallebi ilave edelim.
  • Daha sonra bir kat daha bisküvi ve yine muhallebi, en son bisküvi olacak şekilde pay edelim.

AFİYET OLSUN!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu tatlı Türkiye’de sadece bir yerde yapılıyor! Hazırlığı tam 6 ay sürüyorBu tatlı Türkiye’de sadece bir yerde yapılıyor! Hazırlığı tam 6 ay sürüyor
Sucuğa alternatife Ramazan'da yoğun talep!Sucuğa alternatife Ramazan'da yoğun talep!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Ramazan menüsü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaşa ramak mı kaldı? İsrail medyası duyurdu! İsrail'de askeri üsse iniş yaptılar

Savaşa ramak mı kaldı? İsrail medyası duyurdu! İsrail'de askeri üsse iniş yaptılar

Rezidansta korkunç olay! Silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Rezidansta korkunç olay! Silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Manchester United'dan Altay Bayındır ile kesin anlaşma sağlandı! Süper Lig devi bu kez işi bitirdi

Manchester United'dan Altay Bayındır ile kesin anlaşma sağlandı! Süper Lig devi bu kez işi bitirdi

Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi gündem oldu! Çatlı filminde...

Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi gündem oldu! Çatlı filminde...

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Emekli bayram ikramiyesi için kulis: İsa Karakaş 'güçlü duyumlar' deyip duyurdu

Emekli bayram ikramiyesi için kulis: İsa Karakaş 'güçlü duyumlar' deyip duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.