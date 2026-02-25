'İftara ne pişirsem?' diyenlere nefis tarifler: Ramazan'ın 7 günü iftar menüsü!

İftar menüleri doyurucu ve pratik yemek tarifleri araştırılıyor. 25 Şubat 2026 Çarşamba günü gerçekleşecek olan Ramazan'ın 7. günü iftar menüsünde 4 kaşık çorbası, tavuklu hünkar beğendi, zerdeçallı pilav ve muzlu magnolia tatlısı tarifleri yer alıyor.
7. GÜN İFTAR MENÜSÜ 25 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA
4 KAŞIK ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler;
- 1 yemek kaşığı kırmızı mercimek
- 1 yemek kaşığı yeşil mercimek
- 1 yemek kaşığı pirinç
- 1 yemek kaşığı bulgur
- 5 su bardağı su
- Terbiyesi için;
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 yumurta sarısı
- 1 yemek kaşığı un
- Üzeri için;
- 1 adet soğan
- 2 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- 2 tatlı kaşığı nane
Tarif;
- Bakliyatları yıkayın ardından su ile birlikte tencereye alarak haşlayın.
- Bir kapta terbiyesi için yoğurt ve yumurta sarısını karıştırın. Un ilave edin ve terbiyesini hazırlayın.
- Haşlanan bakliyatların suyundan yavaş yavaş ekleyerek terbiyeyi açın.
- Terbiyeyi çorbaya ilave edin ve kesilmemesi için tam kaynatmadan pişmeye bırakın.
- Soğanları ince yemeklik doğrayın.
- Yağları tavaya ekleyin, doğradığınız soğanları ilave ederek pişirin.
- Baharatları ilave edin ve çorba içerisine koyun.
- Sıcak servis edin.
TAVUKLU HÜNKAR BEĞENDİ TARİFİ
Malzemeler;
- 2 bostan patlıcan
- 1 yemek kaşığı un
- Yarım çay bardağı tereyağı
- 1 su bardağı süt
- Yarım çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- 250 g kuşbaşı tavuk eti
- 1 soğan
- 1 havuç
- 1 su bardağı su
- 1 defne yaprağı
- 2 domates
- 2 diş sarımsak
- Tuz
- Karabiber
Tarif;
- Bostan patlıcanların üzerini bıçakla birkaç yerinden delin ve fırın ızgarasında yumuşayıncaya kadar közleyin.
- Hafif soğuyunca kabuklarını soyup el blenderinden pürüzsüz bir kıvam alana kadar geçirin.
- Unu bir sos tenceresine alarak tereyağının yarısı ile pembeleşinceye kadar kavurun.
- Sütü azar azar ekleyip karıştırın.
- Patlıcanı ilave edin.
- Rendelenmiş kaşar peyniri, tuz ve karabiber ekleyin ve ocaktan alın.
- Ayrı bir tencerede yemeklik doğranmış soğan, kuşbaşı tavuk, sarımsak, küp doğranmış havuç, el blenderinden geçirdiğiniz domates ve defne yaprağını zeytinyağında kavurun.
- 1 çay kaşığı un ve 1 su bardağı su ekleyip etler yumuşayıncaya kadar pişirin.
- Tuz, karabiber ile tatlandırın.
- Patlıcanı servis tabağına yayın.
- Üzerine etleri yerleştirip servis yapın.
ZERDEÇALLI PİLAV TARİFİ
Malzemeler;
- 2 su bardağı pirinç
- 1 kahve fincanı arpa şehriye
- 1 çorba kaşığı tereyağı yada 4 çorba kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı zerdeçal
- 4 su bardağı su
- Tuz
Tarif;
- Pirinci iyice yıkayıp, suyunu süzün. Yapışmaz yüzeyli bir tencereye yağı alıp, şehriyeleri kavurun ve pirinci de kavurun.
- Zerdeçalı 1 çay bardağı suda açıp, kalan suyla birlikte tencereye ekleyin. Tuzunu ayarlayın.
- Tencerenin kapağını kapatıp, pirinç suyunu çekene kadar pişirin. Pilavı 5-10 dakika demlendirip servis yapın.
MAGNOLİA TARİFİ
Malzemeler;
- Muhallebisi için;
- 1 litre süt
- 3 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı nişasta
- 1 su bardağı şeker
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 paket sıvı krema
- 1 paket vanilya
- Arası için;
- 1,5 paket burçak bisküvi
- Muz
Tarif;
- Tencereye süt, şeker, nişasta, un ve yumurtayı alalım. Çırpma teli ile çırpalım. Ocağa alıp karıştırmaya başlayalım.
- Kıvamı koyulaşıp, göz göz oluncaya kadar pişirelim.
- Ocaktan alalım, vanilya ekleyelim ve karıştıralım. Soğumaya bırakalım. Muhallebimiz soğurken, ara ara karıştıralım ki üzeri kabuk tutmasın.
- Muhallebi soğurken, bisküvileri rondodan geçirelim. Muhallebimiz soğuduktan sonra, içine bir paket krema ilave edip mikser ile çırpalım.
- Muzları ince dilimler halinde keselim. Kupların en dibine 1 yemek kaşığı bisküvi ekleyelim. Muzları dizelim ve üzerine muhallebi ilave edelim.
- Daha sonra bir kat daha bisküvi ve yine muhallebi, en son bisküvi olacak şekilde pay edelim.
AFİYET OLSUN!
