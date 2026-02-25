Bu tatlı Türkiye’de sadece bir yerde yapılıyor! Hazırlığı tam 6 ay sürüyor

Yalnızca Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Ormanağzı Mahallesi'nde yapılan keş tatlısı günümüzde de mahalle sakinleri tarafından yaşatılmaya çalışılıyor. Kilerinde yazdan depoladığı keşi keserle parçalayan Yunus Sezgin ve arkadaşları, toplandıkları bir odada dakikalar süren tatlı yapımına başlıyor. Keş parçalarını cevizle birlikte dakikalarca döven arkadaşlar, tam kıvamına geldikten sonra tabaklara koyarak afiyetle yiyor.

'KAZANLARDA PİŞİREREK ŞIRASINI ÇIKARIYORUZ'

Yazın bin bir zahmetle hazırlanan keşin kışın soğukta tüketildiğini söyleyen Yunus Sezgin, "Yazın ağaçlardan topladığımız yaş dutu kazanlarda pişirerek şırasını çıkarıyoruz. Ardından şıra unla karıştırılarak hamur şeklinde güneşe seriliyor. Bu işlemin ardından keşler serin depoda bulunan tahta sandıklarda beklemeye alınıyor. Kış mevsiminde de böyle cevizle dövülerek tatlı olarak tüketiliyor" diye konuştu.

ASIRLIK LEZZETTE GELECEK HEDEFİ

Ormanağzı Mahallesi'ne has geleneksel tatlıyı yaşatmak için arkadaşlar olarak bir araya geldiklerini ifade eden Yıldırım Çalışkan ise yazın yapılan keş tatlısını kış aylarında cevizle karıştırıp, dibekte dövdükten sonra tükettiklerini söyledi. Tamamen doğal olan keş tatlısının kış aylarında enerji verdiğini anlatan Çalışkan, asırlık lezzeti geleceğe taşımayı hedeflediklerini belirtti.