İftara ne pişirsem diyenlere: Ramazan’ın 10. günü iftar menüsü hazır!

Ramazan ayının bereketi sofralara yansımaya devam ediyor. Ramazan’ın 10. gününde iftar menüsü; sıcacık bir çorba, doyurucu bir ana yemek, ferahlatıcı bir salata ve şerbetli bir tatlıdan oluşuyor.
Malzemeler
Yapılışı
Öncelikle 4 yemek kaşığı toz tarhanayı geniş bir karıştırma kabına alın. Üzerine kuru naneyi ve oda sıcaklığındaki 2 su bardağı suyu ekleyin. Bir çırpıcı yardımıyla topak kalmayacak şekilde karıştırın. Tarhananın yumuşaması için yaklaşık 15 dakika oda sıcaklığında bekletin.
Bu sırada geniş bir tencereye sıvı yağ ve tereyağını alarak orta ateşte eritin. Ezilmiş sarımsağı ve domates salçasını ekleyip birkaç dakika kavurun. Yumuşayan tarhana karışımını tencereye ilave edin. Tuzunu da ekledikten sonra karıştırın. Ardından kalan 5 su bardağı suyu tencereye ekleyin.
Çorbayı ara ara karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Kaynadıktan sonra birkaç dakika daha ocakta tutup sıcak servis edin. Tarhana çorbası bekledikçe koyulaşacağı için daha sonra tüketilecekse biraz sıcak su eklenmesi önerilir.
Malzemeler
Servis için:
Yapılışı
Köfte için tüm malzemeleri derin bir kaba alın. Homojen bir kıvam alana kadar iyice yoğurun.
Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avuç içinde yuvarlayarak şekil verin. Hazırladığınız köfteleri yaklaşık 30 dakika dinlendirin.
Dinlenen köfteleri kızgın yağda her tarafı eşit şekilde kızarana kadar pişirin. Servis için tereyağını küçük bir tavada eritin ve içine toz kırmızı biberi ekleyerek karıştırın.
Kızaran köfteleri servis tabağına alın. Üzerine çırpılmış yoğurdu gezdirin. Son olarak kızdırılmış tereyağlı sosu ekleyerek sıcak servis edin.
Malzemeler
Yapılışı
Biberleri ve taze soğanları ince ince doğrayın. Çekirdekleri çıkarılmış domatesleri küçük küpler halinde doğrayın. Maydanoz, taze nane ve semizotunu ince kıyın.
Tüm malzemeleri geniş bir salata kasesinde birleştirin. Üzerine tuz ve nar ekşisini ekleyin. Malzemeler hafifçe suyunu bırakana kadar karıştırın. Taze olarak servis edin.
Malzemeler
Üstünü bulamak için:
1/2 su bardağı irmik
Şerbeti için:
Yapılışı
Öncelikle şerbeti hazırlayın. Uygun bir tencereye su ve şekeri alın, şeker eriyene kadar karıştırın. Kaynamaya başlamadan ocağı kapatın ve soğumaya bırakın.
Hamur için yoğurma kabına tüm malzemeleri ekleyin ve spatula yardımıyla karıştırın. Ele yapışan yumuşak bir hamur elde edeceksiniz. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.
Geniş bir kaba aldığınız irmiğe hamur parçalarını atarak her tarafını kaplayın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25 dakika, üzerleri kızarana kadar pişirin.
Tatlılar fırından çıkar çıkmaz üzerlerine soğuk şerbeti gezdirin. Şerbeti tamamen çekene kadar dinlendirin. Dilerseniz üzerini Antep fıstığı ile süsleyerek servis edebilirsiniz.
