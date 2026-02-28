İftara ne pişirsem diyenlere: Ramazan’ın 10. günü iftar menüsü hazır!

Ramazan ayının bereketi sofralara yansımaya devam ediyor. Ramazan’ın 10. gününde iftar menüsü; sıcacık bir çorba, doyurucu bir ana yemek, ferahlatıcı bir salata ve şerbetli bir tatlıdan oluşuyor.

TARHANA ÇORBASI

Malzemeler

4 yemek kaşığı toz tarhana

1 yemek kaşığı kuru nane

7 su bardağı su

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

1 diş sarımsak (ezilmiş)

Yapılışı

Öncelikle 4 yemek kaşığı toz tarhanayı geniş bir karıştırma kabına alın. Üzerine kuru naneyi ve oda sıcaklığındaki 2 su bardağı suyu ekleyin. Bir çırpıcı yardımıyla topak kalmayacak şekilde karıştırın. Tarhananın yumuşaması için yaklaşık 15 dakika oda sıcaklığında bekletin.

Bu sırada geniş bir tencereye sıvı yağ ve tereyağını alarak orta ateşte eritin. Ezilmiş sarımsağı ve domates salçasını ekleyip birkaç dakika kavurun. Yumuşayan tarhana karışımını tencereye ilave edin. Tuzunu da ekledikten sonra karıştırın. Ardından kalan 5 su bardağı suyu tencereye ekleyin.

Çorbayı ara ara karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Kaynadıktan sonra birkaç dakika daha ocakta tutup sıcak servis edin. Tarhana çorbası bekledikçe koyulaşacağı için daha sonra tüketilecekse biraz sıcak su eklenmesi önerilir.

YOĞURTLU KÖFTE TARİFİ

Malzemeler

500 gram dana kıyma

1 adet kuru soğan (rendelenmiş)

2 yemek kaşığı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı galeta unu

1 adet yumurta

1-2 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kimyon

Servis için:

1 kase yoğurt

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

Yapılışı

Köfte için tüm malzemeleri derin bir kaba alın. Homojen bir kıvam alana kadar iyice yoğurun.

Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avuç içinde yuvarlayarak şekil verin. Hazırladığınız köfteleri yaklaşık 30 dakika dinlendirin.

Dinlenen köfteleri kızgın yağda her tarafı eşit şekilde kızarana kadar pişirin. Servis için tereyağını küçük bir tavada eritin ve içine toz kırmızı biberi ekleyerek karıştırın.

Kızaran köfteleri servis tabağına alın. Üzerine çırpılmış yoğurdu gezdirin. Son olarak kızdırılmış tereyağlı sosu ekleyerek sıcak servis edin.

BOSTANA SALATASI TARİFİ

Malzemeler

5 adet domates (çekirdekleri çıkarılmış, küçük doğranmış)

4 adet yeşil biber (ince kıyılmış)

3 adet kapya biber (ince kıyılmış)

1 demet maydanoz (ince kıyılmış)

1/2 demet taze nane (ince kıyılmış)

1/2 demet semizotu (ince kıyılmış)

4 dal taze soğan (ince kıyılmış)

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay bardağı nar ekşisi

Yapılışı

Biberleri ve taze soğanları ince ince doğrayın. Çekirdekleri çıkarılmış domatesleri küçük küpler halinde doğrayın. Maydanoz, taze nane ve semizotunu ince kıyın.

Tüm malzemeleri geniş bir salata kasesinde birleştirin. Üzerine tuz ve nar ekşisini ekleyin. Malzemeler hafifçe suyunu bırakana kadar karıştırın. Taze olarak servis edin.

HİRA TATLISI

Malzemeler

1 adet yumurta

1/2 su bardağı yoğurt

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı irmik

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1/2 paket vanilin

Üstünü bulamak için:

1/2 su bardağı irmik

Şerbeti için:

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

Yapılışı

Öncelikle şerbeti hazırlayın. Uygun bir tencereye su ve şekeri alın, şeker eriyene kadar karıştırın. Kaynamaya başlamadan ocağı kapatın ve soğumaya bırakın.

Hamur için yoğurma kabına tüm malzemeleri ekleyin ve spatula yardımıyla karıştırın. Ele yapışan yumuşak bir hamur elde edeceksiniz. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.

Geniş bir kaba aldığınız irmiğe hamur parçalarını atarak her tarafını kaplayın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25 dakika, üzerleri kızarana kadar pişirin.

Tatlılar fırından çıkar çıkmaz üzerlerine soğuk şerbeti gezdirin. Şerbeti tamamen çekene kadar dinlendirin. Dilerseniz üzerini Antep fıstığı ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!