İftara ne pişirsem diyenlere: Ramazan’ın 11. günü iftar menüsü hazır!

Ramazan ayı tüm huzuru ve paylaşma duygusuyla devam ederken, 11. gün iftar sofrası da özenle hazırlanıyor. Günün menüsünde damakları ısıtan bir başlangıç, lezzetiyle öne çıkan bir ana yemek, hafifliğiyle denge sağlayan bir zeytinyağlı ve tatlı bir kapanış yer alıyor.

KÖZLENMİŞ KIRMIZI BİBERLİ EZOGELİN ÇORBASI

Malzemeler

1 su bardağı kırmızı mercimek

2 yemek kaşığı pirinç

1 yemek kaşığı bulgur

1 adet soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 adet közlenmiş kırmızı biber

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

6 su bardağı sıcak su veya et suyu

Tuz

Karabiber

Kuru nane

Yapılışı

Soğanı küçük doğrayın ve tereyağı ile zeytinyağında kavurun.

Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar çevirin.

Yıkanmış mercimek, pirinç ve bulguru ilave edin.

Küçük doğranmış köz biberi ekleyin.

Sıcak suyu koyup bakliyatlar yumuşayana kadar pişirin.

Blenderdan hafif pürüzlü kalacak şekilde geçirin.

Tuz ve baharatları ekleyip birkaç dakika daha kaynatın.

ZEYTİNYAĞLI GARNİTÜRLÜ ENGİNAR

Malzemeler

4 adet enginar çanağı

1 adet havuç

1 su bardağı bezelye

1 adet patates

1 çay bardağı zeytinyağı

1 adet limon suyu

1 tatlı kaşığı şeker

Tuz

1 çay bardağı su

Yapılışı

Havuç ve patatesi küçük küpler halinde doğrayın.

Tencereye enginarları yerleştirin.

Üzerine sebzeleri ve bezelyeyi paylaştırın.

Zeytinyağı, limon suyu, şeker, tuz ve suyu ekleyin.

Kısık ateşte enginarlar yumuşayana kadar pişirin.

Soğuduktan sonra servis edin.

FIRINDA PATATESLİ TAVUK BUT

Malzemeler

4 adet tavuk but

3 adet orta boy patates

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı toz biber

Tuz

Karabiber

Yapılışı

Patatesleri elma dilim şeklinde doğrayın.

Bir kapta zeytinyağı, ezilmiş sarımsak, baharatlar ve tuzu karıştırın.

Tavuk ve patatesleri bu sosla harmanlayın.

Fırın tepsisine yerleştirin.

200 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 60 dakika pişirin.

KADAYIFLI MUHALLEBİ

Malzemeler

250 gram tel kadayıf

2 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı toz şeker

Muhallebisi için

1 litre süt

1 su bardağı şeker

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı

Kadayıfı küçük parçalara ayırın.

Tereyağında kavurup şeker ekleyin ve hafif karamelize edin.

Muhallebi için süt, un, nişasta ve şekeri karıştırarak pişirin.

Koyulaşınca tereyağı ve vanilini ekleyin.

Servis kaplarına önce kadayıf sonra muhallebi olacak şekilde paylaştırın.

Üzerini kadayıfla kaplayın.

Soğuduktan sonra servis edin.