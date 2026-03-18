İftara ne pişirsem diyenlere: Ramazan’ın 28. günü iftar menüsü hazır!

ŞEHRİYE ÇORBASI

Malzemeler:

1 su bardağı arpa şehriye

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

1 diş sarımsak

5 su bardağı sıcak su veya tavuk suyu

Tuz

Karabiber

Nane

Yapılışı

Tencereye tereyağı ve sıvı yağı alıp eritin.

İnce doğranmış sarımsağı ekleyip kısa süre kavurun.

Domates salçasını ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.

Arpa şehriyeyi ekleyip birkaç dakika kavurun.

Sıcak suyu veya tavuk suyunu ekleyin.

Tuz ve baharatları ilave edin.

Şehriyeler yumuşayana kadar orta ateşte pişirin.

Kıvam aldıktan sonra ocaktan alıp sıcak servis edin.

BEĞENDİLİ KÖFTE

Malzemeler

300 gram kıyma

1 adet kuru soğan

1 diş sarımsak

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı galeta unu

Tuz

Karabiber

Kimyon

3 adet patlıcan

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Yapılışı

Kıyma rendelenmiş soğan sarımsak yumurta galeta unu tuz karabiber ve kimyonu karıştırın.

Harçtan köfteler hazırlayıp şekil verin.

Köfteleri tavada ya da fırında pişirin.

Patlıcanları közleyip kabuklarını soyun.

Közlenmiş patlıcanları ince ince doğrayın.

Tereyağını tavada eritip unu ekleyin ve kavurun.

Üzerine sütü ekleyip karıştırarak koyulaştırın.

Patlıcanları ekleyip karıştırın.

Tuz ve kaşar peynirini ilave edip karıştırın.

Servis tabağına beğendiyi alın üzerine köfteleri yerleştirip sıcak servis edin.

DOMATES SOSLU MAKARNA

Malzemeler

1 paket makarna

3 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Kuru fesleğen

Yapılışı

Makarnayı tuzlu suda haşlayın ve süzün.

Tavaya zeytinyağını alın.

İnce doğranmış sarımsakları ekleyip kavurun.

Rendelenmiş domatesleri ekleyin.

Domates salçasını ilave edin ve karıştırın.

Tuz karabiber ve fesleğeni ekleyin.

Sosu birkaç dakika pişirin.

Haşlanan makarnayı sosun içine ekleyip karıştırın.

Sıcak servis edin.

NARLI ROKA SALATASI

Malzemeler

1 demet roka

1 su bardağı nar taneleri

100 gram beyaz peynir veya lor peyniri

Yarım su bardağı ceviz içi

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı nar ekşisi

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı

Rokaları yıkayıp kurulayın ve iri parçalar halinde doğrayın.

Rokayı geniş bir kaseye alın.

Üzerine nar tanelerini ekleyin.

Peyniri ufalayarak salatanın üzerine serpiştirin.

Cevizleri ekleyin.

Zeytinyağı nar ekşisi ve tuzu ekleyip karıştırın.

Hafifçe harmanlayıp servis edin.

YALANCI TAVUK GÖĞSÜ

Malzemeler

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilin

Yapılışı

Tencereye süt şeker ve unu alın.

Orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin.

Kıvam alıp göz göz olunca tereyağını ekleyin.

Tereyağı eriyene kadar karıştırın.

Ocaktan aldıktan sonra vanilini ekleyin.

Mikserle birkaç dakika çırpın.

Islatılmış borcama dökün ve düzeltin.

Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında dinlendirin.

Dilimleyerek servis edin.