YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

İftara ne pişirsem diyenlere: Ramazan’ın 28. günü iftar menüsü hazır!

Ramazan ayının 28. gününde, gün boyu süren açlığın ardından hem hafif hem de doyurucu lezzetlerle kurulan iftar sofraları öne çıkıyor. Dengeli ve özenle seçilmiş tariflerden oluşan bu özel menü; çorbasından ana yemeğine, yan lezzetlerinden tatlısına kadar sofranıza şıklık ve pratiklik katıyor. Sevdiklerinizle birlikte keyifle paylaşacağınız 28. gün iftar menüsü, adım adım tarifleriyle sizi bekliyor…

İftara ne pişirsem diyenlere: Ramazan’ın 28. günü iftar menüsü hazır!
Gökçen Kökden

ŞEHRİYE ÇORBASI

İftara ne pişirsem diyenlere: Ramazan’ın 28. günü iftar menüsü hazır! 1

Malzemeler:

1 su bardağı arpa şehriye
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı domates salçası
1 diş sarımsak
5 su bardağı sıcak su veya tavuk suyu
Tuz
Karabiber
Nane

Yapılışı

Tencereye tereyağı ve sıvı yağı alıp eritin.
İnce doğranmış sarımsağı ekleyip kısa süre kavurun.
Domates salçasını ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
Arpa şehriyeyi ekleyip birkaç dakika kavurun.
Sıcak suyu veya tavuk suyunu ekleyin.
Tuz ve baharatları ilave edin.
Şehriyeler yumuşayana kadar orta ateşte pişirin.
Kıvam aldıktan sonra ocaktan alıp sıcak servis edin.

BEĞENDİLİ KÖFTE

İftara ne pişirsem diyenlere: Ramazan’ın 28. günü iftar menüsü hazır! 2

Malzemeler

300 gram kıyma
1 adet kuru soğan
1 diş sarımsak
1 adet yumurta
3 yemek kaşığı galeta unu
Tuz
Karabiber
Kimyon
3 adet patlıcan
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı un
1 su bardağı süt
Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Yapılışı

Kıyma rendelenmiş soğan sarımsak yumurta galeta unu tuz karabiber ve kimyonu karıştırın.
Harçtan köfteler hazırlayıp şekil verin.
Köfteleri tavada ya da fırında pişirin.
Patlıcanları közleyip kabuklarını soyun.
Közlenmiş patlıcanları ince ince doğrayın.
Tereyağını tavada eritip unu ekleyin ve kavurun.
Üzerine sütü ekleyip karıştırarak koyulaştırın.
Patlıcanları ekleyip karıştırın.
Tuz ve kaşar peynirini ilave edip karıştırın.
Servis tabağına beğendiyi alın üzerine köfteleri yerleştirip sıcak servis edin.

DOMATES SOSLU MAKARNA

Malzemeler

1 paket makarna
3 adet domates
1 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 diş sarımsak
Tuz
Karabiber
Kuru fesleğen

Yapılışı

Makarnayı tuzlu suda haşlayın ve süzün.
Tavaya zeytinyağını alın.
İnce doğranmış sarımsakları ekleyip kavurun.
Rendelenmiş domatesleri ekleyin.
Domates salçasını ilave edin ve karıştırın.
Tuz karabiber ve fesleğeni ekleyin.
Sosu birkaç dakika pişirin.
Haşlanan makarnayı sosun içine ekleyip karıştırın.
Sıcak servis edin.

NARLI ROKA SALATASI

İftara ne pişirsem diyenlere: Ramazan’ın 28. günü iftar menüsü hazır! 3

Malzemeler
1 demet roka
1 su bardağı nar taneleri
100 gram beyaz peynir veya lor peyniri
Yarım su bardağı ceviz içi
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı nar ekşisi
1 çay kaşığı tuz

Yapılışı

Rokaları yıkayıp kurulayın ve iri parçalar halinde doğrayın.
Rokayı geniş bir kaseye alın.
Üzerine nar tanelerini ekleyin.
Peyniri ufalayarak salatanın üzerine serpiştirin.
Cevizleri ekleyin.
Zeytinyağı nar ekşisi ve tuzu ekleyip karıştırın.
Hafifçe harmanlayıp servis edin.

YALANCI TAVUK GÖĞSÜ

İftara ne pişirsem diyenlere: Ramazan’ın 28. günü iftar menüsü hazır! 4

Malzemeler

1 litre süt
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı un
1 yemek kaşığı tereyağı
1 paket vanilin

Yapılışı

Tencereye süt şeker ve unu alın.
Orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin.
Kıvam alıp göz göz olunca tereyağını ekleyin.
Tereyağı eriyene kadar karıştırın.
Ocaktan aldıktan sonra vanilini ekleyin.
Mikserle birkaç dakika çırpın.
Islatılmış borcama dökün ve düzeltin.
Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında dinlendirin.
Dilimleyerek servis edin.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bayramda sadece tatlı değil, bu ikramlara da dikkat edin!Bayramda sadece tatlı değil, bu ikramlara da dikkat edin!
Trabzon'un yöresel lezzeti "Kahvaltı Dünyası" ile doğal sofralarTrabzon'un yöresel lezzeti "Kahvaltı Dünyası" ile doğal sofralar

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ramazan yemek menüsü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan intikam saldırısı! İsrail'de elektrikler kesildi: 230'dan fazla ölü ve yaralı

İran'dan intikam saldırısı! İsrail'de elektrikler kesildi: 230'dan fazla ölü ve yaralı

Resmen açıklandı! İran'ın kritik ismi İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Resmen açıklandı! İran'ın kritik ismi İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Finalde saha karışmıştı! Afrika Kupası el değiştirdi: Yeni şampiyon açıklandı

Finalde saha karışmıştı! Afrika Kupası el değiştirdi: Yeni şampiyon açıklandı

"Sizin ev çiş kokuyordur gelemem" deyince...

"Sizin ev çiş kokuyordur gelemem" deyince...

Anlaşmaya varıldı! Türkiye'ye IKBY üzerinden gönderilecek

Anlaşmaya varıldı! Türkiye'ye IKBY üzerinden gönderilecek

Yasaklandı: Piyasadan toplatılıyor! Tüm ebeveynleri ilgilendiriyor

Yasaklandı: Piyasadan toplatılıyor! Tüm ebeveynleri ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.