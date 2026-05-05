Neredeyse herkesin evinde var! Son yılların en popüler mutfak aleti yasaklanıyor

Avrupa’da son yılların en popüler mutfak aletlerinden biri olan air fryer’lar (sıcak hava fritözleri), yeni bir düzenlemenin odağında. Avrupa Birliği (AB), insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkileri nedeniyle tartışmalı kimyasalları sınırlandırmaya hazırlanıyor.

PFAS NEDİR, NEDEN YASAKLANMAK İSTENİYOR?

Gündemdeki düzenlemenin merkezinde “PFAS” olarak bilinen maddeler yer alıyor. Bu kimyasallar:

Çok yavaş parçalanıyor

Doğada ve insan vücudunda birikebiliyor

*Hormon sistemi, bağışıklık ve bazı kanser türleriyle ilişkilendiriliyor

Söz konusu kısıtlama, yaklaşık 10 bin farklı kimyasal bileşiği kapsayabilecek genişlikte.

Süreci koordine eden kurum olan Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA), 2023’te başlatılan istişarelerin ardından nihai kararı önümüzdeki yıllarda şekillendirmeyi planlıyor.

AİR FRYER’LAR NEDEN HEDEFTE?

Air fryer’ların en önemli parçalarından biri olan yapışmaz kaplamalar, çoğu zaman PFAS içerebiliyor. Bu da cihazları düzenlemenin dolaylı hedeflerinden biri haline getiriyor.

Uzmanlara göre risk doğrudan cihazdan değil, uzun vadede bu maddelerin:

Isı ile aşınması

Çevreye yayılması

*Gıda ile temas ihtimali

gibi faktörlerden kaynaklanıyor.

SADECE MUTFAKLA SINIRLI DEĞİL

Planlanan düzenleme yalnızca air fryer’ları etkilemeyecek. PFAS içeren diğer ürünler arasında:

Akıllı telefonlar

Su geçirmez kıyafetler

Güneş panelleri

Tıbbi ekipmanlar

da bulunuyor. Bu nedenle karar, birçok sektörde köklü bir dönüşüm anlamına gelebilir.

YASAK HEMEN GELMEYECEK

AB’nin planı ani bir yasak değil. Taslağa göre, sektörlere 1,5 ila 12 yıl arasında geçiş süre tanınabilir. Üreticiler alternatif teknolojilere yönlendirilecek

Zaten bazı markalar şimdiden seramik kaplama gibi PFAS içermeyen çözümler geliştirmeye başladı.

TÜKETİCİLER NE YAPMALI?

Uzmanlara göre yeni air fryer almayı düşünenler sadece fiyat ve kapasiteye değil kaplama malzemesine de dikkat etmeli.

Önümüzdeki yıllarda PFAS içermeyen ürünlerin standart haline gelmesi bekleniyor. Bu nedenle bugünden bilinçli seçim yapmak, uzun vadede daha avantajlı olabilir.