YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Dünyanın en sağlıklı kuruyemişi belli oldu! Her gün bir avuç yiyene güzel haber

Sağlıklı beslenme konusunda yapılan araştırmalar, kuruyemişlerin düzenli tüketildiğinde kalp sağlığından beyin fonksiyonlarına kadar pek çok alanda önemli faydalar sağladığını ortaya koyuyor. Uzmanlara göre bu besinler arasında öne çıkan isim ise ceviz.

Dünyanın en sağlıklı kuruyemişi belli oldu! Her gün bir avuç yiyene güzel haber
Sedef Karatay Bingül

Ceviz, içerdiği yüksek orandaki omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar ve vitaminler sayesinde özellikle kalp ve beyin sağlığı açısından güçlü bir destek sunuyor.

Yapılan çalışmalar, düzenli ceviz tüketiminin kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olduğunu ve hafızayı güçlendirdiğini gösterdi.

Dünyanın en sağlıklı kuruyemişi belli oldu! Her gün bir avuç yiyene güzel haber 1

DİĞER KURUYEMİŞLER DE ELBETTE OLDUKÇA FAYDALI:

Badem: E vitamini açısından zengin, cilt sağlığına katkı sağlar.

Fındık: Kalp dostu yağlar içerir.

Brezilya fındığı: Selenyum deposudur, bağışıklığı destekler.

Kaju: Mineral bakımından güçlüdür, enerji verir.

Ancak uzmanlar bu kuruyemişlerin çiğ olarak tüketilmesini daha çok öneriyor. Kavrulma işlemi, bazı besin değerlerinin azalmasına neden olabilir. Ceviz ise bu konuda daha esnek; çiğ ya da hafif işlenmiş şekilde tüketilse de faydasını büyük ölçüde koruyor.

Dünyanın en sağlıklı kuruyemişi belli oldu! Her gün bir avuç yiyene güzel haber 2

MAVİ BÖLGELERİN SIRRI: BİTKİSEL BESLENME

Uzmanlar ayrıca uzun ömür için 'Mavi Bölge' yaşam tarzına dikkat çekiyor. Uzun yaşam oranlarının yüksek olduğu Sardinya ve Okinawa gibi bölgeler incelendiğinde, ortak noktanın büyük ölçüde bitki temelli beslenme olduğu görülüyor.

Bu yaşam modelinde:

  • Sebze, baklagil ve tam tahıllar diyetin yaklaşık %95’ini oluşturur.
  • İşlenmiş gıdalardan uzak durulur.
  • Hayvansal protein yerine bitkisel proteinler tercih edilir.
  • Kalp sağlığını destekleyen ceviz gibi kuruyemişler düzenli tüketilir.

Dünyanın en sağlıklı kuruyemişi belli oldu! Her gün bir avuç yiyene güzel haber 3

UZUN YAŞAMIN SIRRI GÜNLÜK ALIŞKANLIKLARDA

Uzmanlara göre sağlıklı ve uzun bir yaşamın sırrı yalnızca genetikte değil, günlük seçimlerde saklı.

Öne çıkan temel alışkanlıklar:

  • Kalori alımını dengede tutmak
  • Günde en az 15 dakika yürüyüş yapmak
  • Kaliteli 7–8 saat uyumak
  • Sigara kullanmamak
  • Alkol tüketiminde ölçülü olmak

Her gün tüketilecek bir avuç ceviz, sağlıklı yaşam yolunda küçük ama etkili bir adım olabilir. Dengeli beslenme, hareketli bir yaşam ve doğru alışkanlıklarla birleştiğinde ise uzun ve kaliteli bir hayatın kapıları aralanabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son yılların en popüler mutfak aleti yasaklanıyor Son yılların en popüler mutfak aleti yasaklanıyor
Yabancılar bu yemeği konuşuyor! Türkiye’den çıktı dünyayı sardıYabancılar bu yemeği konuşuyor! Türkiye’den çıktı dünyayı sardı

Anahtar Kelimeler:
ceviz kuruyemiş badem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan savaş tehdidi: "Yeryüzünden sileriz"

Trump'tan savaş tehdidi: "Yeryüzünden sileriz"

Bir ilçe onu konuşuyor! 100 kilo altınla kayıplara karıştı

Bir ilçe onu konuşuyor! 100 kilo altınla kayıplara karıştı

Galatasaray'da Samsunspor maçında o madde devreye girdi!

Galatasaray'da Samsunspor maçında o madde devreye girdi!

"Kayserililer" sözleri ortalığı karıştırdı

"Kayserililer" sözleri ortalığı karıştırdı

Emekli ve memur Temmuz zammı: 'Öyle gözüküyor ki' deyip rakam verdi

Emekli ve memur Temmuz zammı: 'Öyle gözüküyor ki' deyip rakam verdi

12 Mayıs 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

12 Mayıs 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.