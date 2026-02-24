İftara ne pişirsem diyenlere: Ramazan’ın 6. günü iftar menüsü hazır!

'İftarda ne pişirsem' sorusuna Ramazan ayının 6. gününde de hız kesmeden yanıt aranıyor. Ramazanın 6. gününde bu Osmanlı esintili, leziz Ramazan menüsüne bir şans verebilirsiniz.

VALİDE SULTAN ÇORBASI

Osmanlı mutfağından günümüze uzanan, hem sebzeli hem köfteli doyurucu bir başlangıç.

Malzemeler

Çorba için:

1 adet havuç

1 adet patates

1 çay bardağı bezelye

1/2 çay bardağı pirinç

1/2 çay bardağı bulgur

1 adet et bulyon

1 yemek kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sebzeli çeşni

7 su bardağı su

Köftesi için:

300 gram kıyma

2 yemek kaşığı çekilmiş ekmek içi

1 küçük soğan (rendelenmiş)

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Terbiyesi için:

1,5 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı un

Sosu için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı nane

Yapılışı

Öncelikle köfte malzemelerini bir kaba alıp iyice yoğurun. Küçük toplar halinde yuvarlayın ve az yağda kızartıp kenara alın.

Havuç ve patatesi küçük küpler halinde doğrayın. Bezelye ile birlikte hafifçe haşlayın.

Tencereye pirinç ve bulguru alın, üzerine suyu ekleyip kaynamaya bırakın.

Yumuşayınca haşlanmış sebzeleri ilave edin. Köfteleri, et bulyonu ve baharatları da ekleyerek karıştırın.

Terbiye için yoğurt ve unu çırpın.

Çorbadan birkaç kaşık su ekleyerek ılıştırın ve yavaş yavaş tencereye dökün. Birkaç dakika daha kaynatın.

Son olarak tereyağında naneyi kızdırıp çorbanın üzerine gezdirin. Sıcak servis edin.

TAVUKLU ÇÖKERTME KEBABI

Bodrum’un meşhur lezzeti çökertme kebabının tavuklu ve pratik versiyonu.

Malzemeler

Tavuk için:

2 adet tavuk göğsü

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı toz biber

Patates için:

4 adet patates

1,5 su bardağı sıvı yağ (kızartmak için)

Sos için:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı toz kırmızı biber

Üzeri için:

1 kase sarımsaklı yoğurt

Yapılışı

Tavuk göğüslerini jülyen doğrayın. Zeytinyağı, rendelenmiş sarımsak ve baharatlarla en az 30 dakika marine edin.

Kızgın tavada tavukları mühürleyin. Renk aldıktan sonra tereyağı ve toz biber ekleyin. Gerekirse az su ilave ederek pişirin.

Patatesleri kibrit çöpü inceliğinde doğrayın ve kızgın yağda çıtır olana kadar kızartın.

Servis tabağına önce patatesleri alın, üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirin.

Tavukları ve sosu ekleyerek sıcak servis yapın.

KARAMELİZE SOĞAN MEZESİ

Yoğurtlu ve hafif tatlı aromasıyla iftar sofralarına farklı bir lezzet.

Malzemeler

2 yemek kaşığı zeytinyağı

3 adet soğan

1 çay bardağı su

1,5 su bardağı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı ceviz içi

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı kuru nane

Yapılışı

Soğanları piyazlık doğrayın ve zeytinyağında kavurmaya başlayın.

Ocağın altını kısıp ara ara su ekleyerek yumuşayıp karamelize olana kadar pişirin.

Soğanlar soğuduktan sonra süzme yoğurt, tuz ve cevizle karıştırın.

Servis tabağına alın ve üzerine kızdırılmış nane gezdirerek sunun.

LİMONLU KAŞIK REVANİ

İftar sonrası çayın yanında hafif ve ferah bir şerbetli tatlı.

Malzemeler

Keki için:

3 adet yumurta

1 çay bardağı şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı yoğurt

1 çay bardağı irmik

1,5 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 silme çay kaşığı karbonat

Birkaç damla limon suyu

1 adet limon kabuğu rendesi

Şerbeti için:

3 su bardağı şeker

4 su bardağı su

1 ince dilim limon

Yapılışı:

Şerbet için şeker, su ve limonu kaynatın. 15 dakika kaynattıktan sonra soğumaya bırakın.

Yumurta ve şekeri köpürene kadar çırpın. Diğer kek malzemelerini ekleyip karıştırın.

Yağlanmış fırın kabına dökün ve 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.

Fırından çıkan sıcak kekin üzerine soğuk şerbeti dökün. Birkaç saat dinlendirdikten sonra servis edin.

AFİYET OLSUN!