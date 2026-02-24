YEMEK

Savaşa giden askerlere verilirmiş! Doğada kendiliğinden yetişiyor: Faydaları saymakla bitmiyor

Sinop’un Erfelek ilçesine bağlı köylerde baharın habercisi olarak bilinen zılbıt otu, tezgahlarda yerini almaya başladı. Vitamin ve mineral bakımından zengin olarak biliniyor. Soğanlı yumurtalı yemeği bile yapılan zılbıtın faydaları saymakla bitmiyor.

Doğal ortamda yetişen ve özellikle bahar aylarında toplanan zılbıt otu, sabahın erken saatlerinde köylerden toplanarak pazara getiriliyor.

FAYDALARI LEZZETİNE LEZZET KATIYOR

Kendine has aroması ve lezzetiyle ün yapan zılbıt, Sinop’ta köylü pazarında vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Vitamin ve mineral bakımından zengin olduğu belirtilen, soğanlı yumurtalı yemeğini yapılan zılbıtın bitmek bilmeyen faydaları da lezzetine lezzet katıyor.

ESKİ ÇAĞLARDA SAVAŞA GİDEN ASKERLERE CESARET İÇİN VERİLİRMİŞ

Sıkıntıları gideren ve cesareti arttıran zılbıtın eski çağlarda savaşa giden askerler de cesaret verdiği için kullanıldığı belirtiliyor.

Karadeniz'de özellikle Sinop ve Zonguldak yöresinde bolca yetişen bir sebze türü olan zılbıtın çeşitli usullerde yemeği yapılıyor.

FAYDALARI NELERDİR?

Şifalı yönleriyle de dikkat çeken zılbıt otunun; idrar ve balgam söktürücü özelliği bulunduğu, boğaz ağrılarına ve öksürüğe iyi geldiği, iltihap ve enfeksiyonlara karşı destekleyici olduğu ifade ediliyor.

Ayrıca süt artırıcı, sakinleştirici ve ateş düşürücü özellikleriyle bilinen zılbıtın, kış aylarında soğuk algınlığına karşı da tüketildiği aktarılıyor. Lapası ise yanık ve yaraların iyileşmesine yardımcı olmasıyla biliniyor.

