Oruç tutarken baş ağrısı yaşamamak için sahurda tüketmeniz gereken 3 şey

Ramazan ayında en sık karşılaşılan şikayetlerden biri baş ağrısı. Uzun saatler süren açlık ve susuzluk gün içinde dayanılmaz baş ağrılarına neden olabiliyor. Ancak doğru sahur tercihleriyle bu sorunun önüne geçmek mümkün. İşte uzmanların önerdiği, gün boyu baş ağrısını azaltmaya yardımcı 3 besin grubu.

Oruç tutarken baş ağrısı yaşamamak için sahurda tüketmeniz gereken 3 şey
Gökçen Kökden

Oruç tutarken gün içinde baş ağrısı yaşamak istemeyenlerin derdine derman olacak 3 besin grubundan bahsedeceğiz. İşte sahurda yemeniz ve yememeniz gereken besinler.

YETERLİ SU VE ELEKTROLİT DESTEĞİ ŞART

Oruç tutarken baş ağrısı yaşamamak için sahurda tüketmeniz gereken 3 şey 1

Ramazan'da baş ağrısını en yaygın nedeni susuzluk. Sahurda bir iki bardak su içmek yeterli olmuyor. Bunun yanı sıra ayran veya kefir gibi sıvı elektrolit dengesini sağlayan içecekler tüketmelisiniz. Sahurda 3 bardak su ve kefir veya ayran içerek vücudunuzun sıvı dengesini koruyabilirsiniz.

PROTEİN-SAĞLIKLI YAĞ KOMBİNASYONU

Oruç tutarken baş ağrısı yaşamamak için sahurda tüketmeniz gereken 3 şey 2

Karbonhidrat ağırlıklı sahur kan şekerinizin hızla düşmesine neden olur. Bu durum da gün içinde baş ağrısı yaşamanıza neden olur. Sahurda mutlaka yumurta, peynir, yoğurt ve avokado- ceviz gibi sağlıklı yağlar içeren besinlerden tüketmeniz tavsiye ediliyor. Bu kombinasyon kan şekerini dengeler, ani düşüşleri önler ve baş ağrısı riskini azaltır.

KOMPLEKS KARBONHİDRATLAR

Oruç tutarken baş ağrısı yaşamamak için sahurda tüketmeniz gereken 3 şey 3

Karbonhidratlar yasak dedik ancak tamamen kesmek doğru değil. Uzmanlar kompleks karbonhidratların belirli miktarlarda tüketilmesini öneriyor. Beyin glikozla çalışır. Uzun süreli açlıkta kan şekeri düştüğünde baş ağrısı başlayabilir.

Beyaz ekmek yerine: Tam buğday ekmeği, yulaf, tam tahıllı ürünlertercih etmek gün boyu daha stabil enerji sağlar.

KAFEİN TÜKETENLERE UYARI

Oruç tutarken baş ağrısı yaşamamak için sahurda tüketmeniz gereken 3 şey 4

Her gün kahve içen kişilerde Ramazan’da ani kafein kesilmesi yoksunluk baş ağrısı yapabilir. Bu nedenle aniden kafeini kesmek yerine azaltarak bırakmanız önerilir. Ancak uzmanlar sahurda tüketilen çay ve kahvenin gün içinde susatma ihtimalinin olduğunun da altını çiziyor.

