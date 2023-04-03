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İftarda masanızı renklendirecek mücver tarifi! Kabak mücver nasıl yapılır?

03.04.2023 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'İftar ne pişirsem?' diye düşünüyorsanız masanızı renklendirecek mücver tarifini deneyebilirsiniz. Kabak kullanılarak oldukça kolay ve hızlı bir şekilde hazırlanan mücverler her yaştan insanın seveceği bir lezzet. Kabak mücver nasıl yapılır merak ediyorsanız bu tarife göz atabilirsiniz.

İftarda masanızı renklendirecek mücver tarifi! Kabak mücver nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç adet 15
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 15dk
Kalori/Porsiyon -

Mücver enfes tadıyla oldukça sevilen kızartmalar arasında bulunuyor. Bol sarımsaklı yoğurtla lezzetine lezzet katan mücveri daha sağlıklı hale getirmek istiyorsanız fırında yapmayı da deneyebilirsiniz.

MALZEMELER

  • 3 adet kabak
  • 2 adet yumurta (çırpılmış)
  • 1 adet havuç
  • 1 çay bardağı un
  • 6 dal taze soğan
  • 1/2 demet dereotu
  • 1,5 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Kızartmak için:
  • 1/2 su bardağı sıvı yağ

TARİF

  • Bol suda yıkadığınız kabakları rendenin iri kısmıyla rendeleyin. Mücveri sulandırmaması için; rendelenmiş kabakların suyunu sıkarak çıkartın.
  • Geniş bir kapta rendelenen kabakları, havucu, yumurtayı, taze soğanı, dereotunu, tuzu, karabiberi birleştirin.
  • Unu da ilave edip tüm malzemeler birbiriyle harmanlayın.
  • Tüm malzemeler macun kıvamını alana kadar spatula yardımıyla karıştırın.
  • Her bir mücver 1 tepeleme yemek kaşığı olacak şekilde ayarlayıp tavaya dökün.
  • Kızgın yağda altın sarısı rengini alana kadar kızartın. Mücverlerin fazla yağını havlu kağıda süzdürdükten sonra servis tabağına alın ve çırpılmış yoğurt ile servis edin.

AFİYET OLSUN!


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