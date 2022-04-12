İftardan sonra çayın yanına hafif bir tarif: Hurmalı lokum! Hurmalı lokum nasıl yapılır, malzemeleri neler?

İçerisinde bal, ceviz, kakao, hurmanın bulunduğu hurmalı lokum, size her ısırıkta lezzet şöleni yaşatacak. Üstelik bu tatlıyı bol bol yapıp dolapta uzun süre saklayabilirsiniz. İçerisine isteğe göre farklı kuruyemişler de ilave edebilirsiniz. İşte hurmalı lokum tarifi ve malzemeleri...

HURMALI LOKUM MALZEMELERİ

1,5 çay bardağı su

1 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı kakao

1,5 çay bardağı ceviz içi (toz halde)

1 su bardağı hindistan cevizi

1 çay kaşığı tarçın

25 adet hurma

HURMALI LOKUM NASIL YAPILIR?

Hurmayı çekirdeklerinden ayırın ve suda bekletin. Sonrasında hurmaları suyla beraber blenderdan geçirin, püre haline getirin. İçine bal, ceviz, kakao ekleyin ve karıştırın.

Hazırlanan harçtan ceviz büyüklüğünde alın ve top haline getirip hindistan cevizine bulayın. İsterseniz çikolatayla da kaplayabilir veya antep fıstığıyla süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun...

