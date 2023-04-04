İftardan sonra şölen yaratan keşkül tarifi! Evde tam kıvamında keşkül nasıl yapılır?

Keşkül kıvamı ve lezzetiyle oldukça seviliyor. Üzerini antep fıstığı, nar gibi çeşitli malzemelerle süsleyebileceğiniz keşkül hem sizin hem de sevdiklerinizin favori tatlısı olacak.

MALZEMELER 1 litre süt

1/2 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı pirinç unu

1 çay bardağı toz badem

Servisi için:

12 adet badem

1 yemek kaşığı file Antep fıstığı

TARİF Toz şeker, pirinç unu ve toz bademi derin bir tencereye aktarın.

Sütü ekleyin ve bir çırpıcı yardımıyla karıştırıp tüm malzemelerin pürüzsüzce birleştiğine emin olun.

Orta-kısık ateşte devamlı olarak karıştırarak kıvamı hafifçe koyulaşıncaya dek yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Krema kıvamına geldiğinde ocaktan alın. Keşkülün kıvamı muhallebi kadar yoğun olmamasına özen gösterin.

Pişen keşkülü servis kaselerine paylaştırın. Önce ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyin. Ardından buzdolabına alarak dinlendirin.

Servis etmeden önce üzerlerini badem ve file Antep fıstığı ile süsledikten sonra soğuk olarak servis edin.

AFİYET OLSUN!

