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İftardan sonra şölen yaratan keşkül tarifi! Evde tam kıvamında keşkül nasıl yapılır?

04.04.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayında hafif tatlılar iftardan sonra en çok aranan lezzetler arasında yer alıyor. Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen enfes keşkül tarifi bu ayın yıldızı olarak görülüyor. 'Ramazanda hangi tatlı yapılır?' diye düşünüyorsanız bu keşkül tarifini deneyebilirsiniz.

İftardan sonra şölen yaratan keşkül tarifi! Evde tam kıvamında keşkül nasıl yapılır?
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Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi 20dk
Kalori/Porsiyon -

Keşkül kıvamı ve lezzetiyle oldukça seviliyor. Üzerini antep fıstığı, nar gibi çeşitli malzemelerle süsleyebileceğiniz keşkül hem sizin hem de sevdiklerinizin favori tatlısı olacak.

MALZEMELER

  • 1 litre süt
  • 1/2 su bardağı toz şeker
  • 3 yemek kaşığı pirinç unu
  • 1 çay bardağı toz badem
  • Servisi için:
  • 12 adet badem
  • 1 yemek kaşığı file Antep fıstığı

TARİF

  • Toz şeker, pirinç unu ve toz bademi derin bir tencereye aktarın.
  • Sütü ekleyin ve bir çırpıcı yardımıyla karıştırıp tüm malzemelerin pürüzsüzce birleştiğine emin olun.
  • Orta-kısık ateşte devamlı olarak karıştırarak kıvamı hafifçe koyulaşıncaya dek yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Krema kıvamına geldiğinde ocaktan alın. Keşkülün kıvamı muhallebi kadar yoğun olmamasına özen gösterin.
  • Pişen keşkülü servis kaselerine paylaştırın. Önce ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyin. Ardından buzdolabına alarak dinlendirin.
  • Servis etmeden önce üzerlerini badem ve file Antep fıstığı ile süsledikten sonra soğuk olarak servis edin.

AFİYET OLSUN!

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