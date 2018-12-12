İftiharla sunarız: 2018'de en sevdiğiniz Mynet Yemek tarifleri

kolay kumpir



Asıl keyif budur dediniz ve kolay kumpiri en çok sevilen tarifler listesine aldınız. Bolca ketçap ve mayonez eşliğinde şöyle lezzet şöleni yaşamaya ne dersiniz? Üstelik dışarıdaki kumpirlere göre çok daha uygun! Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Karamelli etimek tatlısı



O bir klasik anne lezzetiydi. Eski tatlara hiçbir zaman veda etmedik, üstelik onların kaybolmaması için her zaman mutfağımızda yer verdik. 2018 için özel hazırladığımız etimek tatlısını karamelle buluşturduk. Bu lezzeti harbiden çok sevdik! Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Dereotlu kabak çorbası



Dereotu ve kabağın uyumuna hepimiz aşinayız. Bu iki lezzeti sadece dolma yaparken bir araya getirmedik, kolları sıvadık enfes bir çorba pişirdik sizler için. İpeksi kıvamı ve muhteşem lezzetini bir kez daha deneyimlemek isteyenler için şuraya tarifini bırakıyoruz, buyursunlar.

Ev yapımı muzlu puding

Tadı güzel, sunumu ayrı güzel... İçindeki bebe bisküveleri ise muzlu pudinge ayrı bir tat katıyor. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Balon ekmek



Kebapçıların olmazsa olmaz lezzeti balon ekmek, evinizde de kolaylıkla hazırlayıp sıcak sıcak sofraya koyabileceğiniz bir tarif. Detayları için tıklayın.