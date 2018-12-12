YEMEK

İftiharla sunarız: 2018'de en sevdiğiniz Mynet Yemek tarifleri

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 12.12.2018 17:17 | Son Güncelleme

Bir yılın daha sonuna geldik sevgili okur. Acısıyla, tatlısıyla, tuzlusuyla bir yılı daha afiyetle kapatacağız. Biz sizler için pişirdik, çektik, yayınladık ve siz de en çok bu tarifleri izleyip, kaydettiniz. 2019'da da en güzel tarifleri sizlerle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz :) Bakalım bu yılın gözde lezzetleri neler olmuş...

İftiharla sunarız: 2018'de en sevdiğiniz Mynet Yemek tarifleri

kolay kumpir

kumpir
Asıl keyif budur dediniz ve kolay kumpiri en çok sevilen tarifler listesine aldınız. Bolca ketçap ve mayonez eşliğinde şöyle lezzet şöleni yaşamaya ne dersiniz? Üstelik dışarıdaki kumpirlere göre çok daha uygun! Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Karamelli etimek tatlısı

karamelli
O bir klasik anne lezzetiydi. Eski tatlara hiçbir zaman veda etmedik, üstelik onların kaybolmaması için her zaman mutfağımızda yer verdik. 2018 için özel hazırladığımız etimek tatlısını karamelle buluşturduk. Bu lezzeti harbiden çok sevdik! Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Dereotlu kabak çorbası

dereotlu
Dereotu ve kabağın uyumuna hepimiz aşinayız. Bu iki lezzeti sadece dolma yaparken bir araya getirmedik, kolları sıvadık enfes bir çorba pişirdik sizler için. İpeksi kıvamı ve muhteşem lezzetini bir kez daha deneyimlemek isteyenler için şuraya tarifini bırakıyoruz, buyursunlar.

Ev yapımı muzlu puding

muzlu

Tadı güzel, sunumu ayrı güzel... İçindeki bebe bisküveleri ise muzlu pudinge ayrı bir tat katıyor. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Balon ekmek

balon
Kebapçıların olmazsa olmaz lezzeti balon ekmek, evinizde de kolaylıkla hazırlayıp sıcak sıcak sofraya koyabileceğiniz bir tarif. Detayları için tıklayın.

Çikolatalı enerji topları

enerji
Sağlıki lezzer, pratik! Üçü bir arada... Enerjiniz düştüğünde, kendinizi iyi hissetmediğinizde şu toplardan birkaç adet yemeniz yeterli :) Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Pratik içli köfte

pratik

Pratik tarifimiz sayesinde içli köfte yapmaktan artık korkmayacaksınız! Streç film sayesinde içli köfte hamuruna şekil vermek çok kolay. Bu tarifin şanı 2019'da da yürür gibi :) Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Rokoko

rokoko

Her katında ayrı bir lezzet var! Bu enfes lezzeti muhakkak denemelisiniz! Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Pideli tavuk kebabı

Kırmızı et yemeyenleri sevindirecek bir tarifimiz var. İskender formatında olan pideli tavuk kebabının hem maliyeti yüksek değil hem de yapması oldukça pratik. Soslu yumuşacık tavuğu, leziz pidesi, yoğurdu ve tereyağlı biber sosu ile iskender kebabı aratmayacak bu eşsiz lezzeti evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

San Sebastian cheesecake

san

2018'in en popüler tarifiydi San sebastian cheesecake. Dışarıda keyifle yediğimiz cheesecake'i evlerinize de taşımak istedik ve ortaya harika sonuçlar çıkardık. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Karides güveç

karides

Sünen peyniri, domatesli biberli enfes sosuyla balık sofralarının vazgeçilmezi olan Karides Güveç, eşsiz lezzetiyle sofralarınızı şenlendirecek. Bu özel tarifi mutlaka deneyin! Tarifin detayları için tıklayın.

Hindistan cevizli etimek

etimek
Bildiğimiz etimek tatlısına öyle güzel tat kattık ki hem siz hem de misafirleriniz bayılacak! Tarifin detayları için tıklayın.


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