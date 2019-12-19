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Iğdır'da 3 yıl önce kaybolmuştu! Ağabeyinin evinin bahçesinde kemikler bulundu

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
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Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde foseptik çukurunda insan kemiklerine rastlanıldı. 2016 yılında kaybolan Selahattin K.’nın arama ve kurtarma çalışması kapsamında Tuzluca JASAT ekiplerince aynı köyde oturan ağabey B.K. ile M.K. çiftinin evinin bahçesindeki fosseptik çukuru etrafında yapılan kazı ve çalışmalar sonucunda bir kişinin cesedine ait kemikler bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Tuzluca İlçesi Gaziler köyünde ikamet eden ve çiftçilik ile uğraşan Selahattin Karakuş (36) 17 Temmuz 2016 tarihinden beri kayıptı. Kendisinden haber alamayan ailesi Jandarmaya haber verdi. Tuzluca Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aynı köyde ikamet eden ağabeyi B.K. ve M.K. isimli çiftin ev ve eklentilerinde inceleme yapıldı. Jandarma, polis ve diğer ekiplerin katılımı ile evin bahçesinde bulunan fosseptik çukurunda yapılan aramada, bir kişinin cesedine ait kemikler bulundu. Bulunan kemiklerin 3 yıl önce kaybolan 36 yaşındaki Selahattin Karakuş’a ait olabileceği, kesin sonucun ise DNA testinde ortaya çıkacağı belirtildi.

AĞABEYİ VE YENGESİ GÖZALTINA ALINDI

Olay ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, Selahattin Karakuş’un ağabeyi B.K. ile yengesi M.K. gözaltına alındı.

(İHA)

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Acaba daha neler görüp duyacağız bilemiyorum,
tarihte manidar ortalığın karışık olduğu zaman
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