Iğdır’da bu yıl meydanlarda "aşura matemi" yapılmayacak

Peygamber Efendimizin torunu Hz. Hüseyin’in Kerbela’da 72 yareniyle birlikte şehit edilmesinin yıl dönümünde Iğdır’da yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle meydanlarda matem anması yapılmayacak.

Hazreti Muhammed’in torunu Hazreti Hüseyin ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 72 kişinin Yezid’in ordusu tarafından Kerbela Çölü’nde şehit edilişi nedeniyle yapılan anmalar bu yıl Iğdır’da yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde meydanlarda yapılmayacak. 1381 yıldır düzenlenen anma merasimi kapsamında kent merkezinde belediye meydanında kurulan Aşura Çadırı da kurulmayacak. Şehrin her noktası muharrem ayı ve aşura matemini anlatan bayrak, flama ve dini sembollerle süslenerek matem yaşatılıyor.

Her yıl düzenlenen anma merasimlerinin bu yıl Covid-19 önlemleri çerçevesinde meydanlarda topluca yapılmayacağını belirten Iğdır Ehlibeyt Alimler Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Matem ayı olan muharrem ayının gelmesi, şüphesiz hepimizin mektebi hassasiyetlerimizin doruk noktasına ulaştığı bir zaman dilimidir. Kerbela, aşure ve İmam Hüseyin kavramlarının gönlümüzdeki müstesna yerinin yanı sıra şu birkaç aydır bütün dünyayı küresel çapta etkileyen salgının pençesi altında bütün tedbirlere rağmen inleyen insanlık ve ilimizde neler yapabiliriz diye çalışma yaptık" denildi.

Korona virüs salgınının önüne geçilmesi için bazı kararların alındığı bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Salgının bir nebze de olsa üstesinden gelebilmek ve insanlarımızı bu potansiyel tehlikeden koruyabilmek için yapılan değerlendirmeler neticesinde şu kararlar alınmıştır. Şehrin uygun her noktası bayrak, flama ve dini sembollerimizle süslenerek matem yaşatılacak. Aşure ve Tasua törenleri meydanda yapılmayacak, ihsan yemekleri verilmeyecek. Her caminin kendi cemaati, cami hocası önderliğinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyacak. Bu kararlar alınırken en büyük referanslarımız müctehidlerimiz ve sağlık kuruluşlarının tavsiyeleri olmuştur."

Her yıl meydanlarda muharrem ayı ve aşura mateminin yapıldığını, bu yıl ise yapılmayacağını belirten H. Hamza Zorman isimli vatandaş, “Koronadan önce her yıl muharrem ayında matem anmasını meydanlarda yapıyorduk. Bu yıl koronadan dolayı yapamadık. Evlerimizde yasımızı tutup, peygamberlere duamızı yapacağız” dedi.



