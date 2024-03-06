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  4. Iggy Azalea tatilde! Kıvrımları sergilediği pozlarına yorum yağdı

Iggy Azalea tatilde! Kıvrımları sergilediği pozlarına yorum yağdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.03.2024 09:15
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Son yıllarda müzik kariyerine devam ederken aynı zamanda hayranlarına sosyal medya üzerinden içerikler sunan Iggy Azalea "Sansürsüz içerikler paylaşacağım" diyerek Onlyfans'a girmişti. Ünlü rapçi son pozlarıyla dikkat çekti.

Iggy Azalea tatilde! Kıvrımları sergilediği pozlarına yorum yağdı

Iggy Azalea, dinamik tarzı, dikkat çekici sahne performansları ve müzikal yeteneğiyle günümüzün önde gelen rapçilerinden biri olarak kabul ediliyor. Instagram ve Twitter gibi platformlarda aktif olan Iggy Azalea Onlyfans'a da girmişti.


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