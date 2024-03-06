Iggy Azalea tatilde! Kıvrımları sergilediği pozlarına yorum yağdı

Son yıllarda müzik kariyerine devam ederken aynı zamanda hayranlarına sosyal medya üzerinden içerikler sunan Iggy Azalea "Sansürsüz içerikler paylaşacağım" diyerek Onlyfans'a girmişti. Ünlü rapçi son pozlarıyla dikkat çekti.
Iggy Azalea, dinamik tarzı, dikkat çekici sahne performansları ve müzikal yeteneğiyle günümüzün önde gelen rapçilerinden biri olarak kabul ediliyor. Instagram ve Twitter gibi platformlarda aktif olan Iggy Azalea Onlyfans'a da girmişti.
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