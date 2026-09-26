İğne oyası sanata dönüştü: Dünyadan bile ilgi görüyor

Mersin Olgunlaşma Enstitüsü'nde görev yapan iğne oyası ustaları, geleneksel iğne oyasını farklı tasarımlarla yaşatmayı sürdürüyor.

Geçmişte daha çok örtü kenarlarında kullanılan iğne oyası, ustaların çalışmalarıyla insan ve hayvan figürlerinden böceklere, endemik bitkilerden kelebeklere kadar birçok farklı forma dönüştürülüyor.

İğne oyasıyla hazırlanan elbiseler ve üç boyutlu tasarımlar da görenlerin ilgisini çekiyor. Enstitüde hazırlanan çalışmalar arasında Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen meyve ve sebzelerden oluşturulan Mevlid-i Nebi projesi de yer alıyor. Bunun yanı sıra arı, endemik kelebek ve bitki figürlerinin yer aldığı projelerle geleneksel iğne oyasının farklı kullanım alanlarının tanıtılması amaçlanıyor.

Hazırlanan ürünler, Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde oluşturulan Bohça mağazalarında da satışa sunuluyor. Farklı şehirlerde bulunan mağazalar aracılığıyla enstitülerde üretilen geleneksel el sanatlarının yurt içi ve yurt dışında tanıtılması hedefleniyor.

"İNSANLARIN KULLANIM ALANLARINA UYGUN PROJELER YAPTIK"

Mersin Olgunlaşma Enstitüsü iğne oyası ustası Nimet Gür, "Bizler eskiden iğne oyalarını örtü kenarlarında, ip üzerinde yapıyorduk. Daha sonra da Mersin Olgunlaşma Enstitüsü sayesinde iğne oyalarıyla birlikte, insanların kullanım alanlarına uygun bir şekilde projeler yaptık. Bunlardan biri öncelikle endemik bitkilerimiz var ve Kur'an'da ismi geçen meyvelerden, sebzelerden Mevlid-i Nebi projeleri yaptık. Daha sonra da Arı projesi yaptık. Endemik kelebek projeleri yaptık. Bunlarla birlikte iğne oyalarımızın tanıtımını sağlamaya çalıştık" dedi.

"TÜRKİYE'NİN VE DÜNYANIN HER TARAFINA TANITILIYOR VE SATIŞLARI YAPILIYOR"

Hazırlanan figürlerin yapım aşamasının da merak edildiğini anlatan Gür, "İnsanlar 'Nasıl yapıyorsunuz? Bunları nasıl bu hale getiriyorsunuz?' diye bize birçok sorularda bulunuyorlar. İğne oyalarını sıkı teknikle yapıyoruz iğne oyası teknikleriyle ve 3 katlı iğne oyası iplikleri var, suni ipekler. Biz onlar ile çalışıyoruz ve insanlarımız tarafından çok büyük ilgi görüyor. Ve gerçekten satışları da çok fazla" ifadelerini kullandı.

Ürünlerin tanıtım ve satışına ilişkin de bilgi veren Gür, "Bakanlığımız tarafından Mersin Olgunlaşma Enstitüsüne ve tüm enstitülerimize destek olması amacıyla tanıtımları yapılması için başka şehirlerde, Bohça mağazaları açıldı ve buralarda Türkiye'nin ve dünyanın her tarafına iğne oyalarımız tanıtılıyor ve satışları yapılıyor" dedi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır