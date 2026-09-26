Şoförün sıra dışı sevdası: 6 tanesinin toplam değeri 700 bin TL

Erzurum Şebap Güvercin Birliği Başkanı da olan Muğdat Gültekin'in çocukluk yıllarında başlayan güvercin tutkusu, aradan geçen yıllara rağmen ilk günkü bağlılığıyla devam ediyor. Günler süren otobüs seferlerinin ardından Erzurum'a dönüşünde kent merkezine 55 kilometre uzaklıktaki Aşkale ilçesini geçmesiyle birlikte bir an önce kuşlarına kavuşma isteği artan Gültekin, şehir dışında olduğu süre boyunca güvercinlerini ise eşine emanet ediyor.

Kuşların bakımını eşine kendisinin öğrettiği Gültekin'in eşi, özellikle kış aylarında anne ve baba güvercinlerin bakmadığı yavruları kalorifer peteğinin üzerinde besleyip büyütüyor.

"BİZİM GÜVERCİN SEVGİSİ BAŞKA"

Gültekin, güvercinlerle tanışmasının amcasının oğlunun etkisiyle başladığını anlatarak, "Erzurum Şebap Güvercin Birliği başkanıyım. Normalde 18 yaşındayım da 50 yaşındayım diyeyim. Uzun yol şoförüyüm, otobüsçülük yapıyorum. Güvercin beslemeye amcamın oğlunun vesilesiyle tanıştım. O beslerdi, ben de ondan bu hevesi, merakı kaptım. O gün bugündür, ta çocuk yaştan beri bunlarla uğraşıyoruz işte.

Allah bize bu sevgiyi özel vermiş herhalde. Herkes sever ama bizim gibi sevemez. Bizim sevdiğimiz güvercin sevgisi başka. Uzun yoldan dönüşte kuşlarımı özlüyorum. Aşkale'den sonrası bitmiyor bir an önce kuşlara kavuşmak için. Çocuklardan çok onları daha çok düşünüyoruz. Gerçekten de öyle yani" dedi.

"EŞİM OLMAZSA GÜVERCİNLERİ BIRAKIP GİDEMEM"

Kuşların bakımını eşine kendisinin öğrettiğini anlatan Gültekin, zamanla eşinin kendisinden daha iyi ilgilendiğini belirterek, "Uzun yola giderken kuşların bakımıyla sağ olsun eşim çok ilgilenir, öğrettim ona da. Benden daha iyi ilgileniyor diyebilirim. Gerektiği zaman kuşlar bakmadı mı küçük yavrulara, kışın kaloriferin üstünde besleyip büyüttüğü olmuştur yani. Eşimin desteği var sağ olsun Allah razı olsun. Tabii ki onun desteği de fazla. O olmasa zaten bırakıp gidemem bunları. Uzun yola çıkamam" diye konuştu.

6 GÜVERCİNİN TOPLAM DEĞERİ 700 BİN TL

Gültekin, beslediği güvercinlerin Şebap cinsi ve "kürenk" renginde olduğunu ifade ederek, "Değer olarak da 600-700 bin civarında, o miktarda para ederler. Bunlar da uçuşuna göre değişir. Altı adet kuşumun değeri de 600-700 bin civarında para eder" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır