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Igor Angelovski: Vedat Muriqi için özel tedbir alacağız

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 01.08.2020 15:13 | Son Güncelleme

Kuzey Makedonya A Milli Futbol Takımı ile Avrupa Şampiyonası’na katılma mücadelesi veren Teknik direktör Igor Angelovski, Türk kulüplerinden gelen teklifler olduğunu ve bu teklifleri almanın da mutluluk verdiğini söyledi. Kosova ile oynayacakları müsabaka hakkında da konuşan Angelovski, Fenerbahçe’nin forveti Muriqi’ye söz konusu maçta özel tedbir alacaklarını belirtti.

Igor Angelovski: Vedat Muriqi için özel tedbir alacağız

Kuzey Makedonya Teknik Direktörü Igor Angelovski, Türk ekiplerinin radarına girdi. Süper Lig’in bazı takımları ile temas kurduklarını ve teklif aldıklarını açıklayan Angelovski, durumu hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Şu an tek hedefinin Avrupa Şampiyonası olduğunu belirten 44 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, “Şu an için tüm konsantrasyonumun milli takımın maçında olduğunu belirtmem gerek ama elbette kulüplerden gelen teklifleri de mutlulukla karşılıyorum. Süper Lig’de bazı kulüplerden temaslar oldu. İsimlerini şimdilik açıklamam doğru olmayacaktır. A Milli Takım ile 31 Aralık tarihine kadar kontratım var ve şu anda tek hedefimiz Avrupa Şampiyonası’nda yer almak” dedi.

"BİR SEZONDA 40 MAÇA ÇIKMAK YIPRATICI"

Süper Lig’in 21 takımlı yeni sistemi hakkında da konuşan Angelovski, “Bir sezonda 40 lig maçına çıkmak yıpratıcı ve bu konuda dikkatli hareket etmemek, sakatlıkları da artıracaktır. Mutlaka hem kulübede hem de sahada dinamik, futbolun modern yüzünü takip eden futbolcular ile teknik heyetlerin olması gerekir. Yeni sezonda başarılı olacak takımların özellikle bunlara dikkat edenler olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"VEDAT MURİQİ'Yİ ÖZEL TAKİP EDİYORUZ"

Kuzey Makedonya A Milli Futbol Takımı ile 8 Ekim’de EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Yarı Final maçında Kosova ile oynayacakları müsabaka hakkında da konuşan Angelovski, Fenerbahçe’nin forveti Muriqi’ye söz konusu maçta özel tedbir alacaklarını belirterek şunları söyledi:

“A Milli Takım olarak iyi bir ekibiz ve Goran Pandev’den Eljif Elmas'a kadar bütün oyuncularıma güveniyorum. Pandemi nedeniyle verilen ara herkes gibi benim oyuncularımı da etkilese de kendilerine iyi bakıyorlar ve Kosova karşısında gereken mücadeleyi gösterip, finale çıkacağımızı düşünüyorum. Bu dönemde ekibimle özellikle Vedat Muriqi’yi özel olarak takip ediyoruz. Artıları ve eksiklerine çalışmak zorundayız. Bunu yapmazsanız size ağır faturalar kesebilecek bir isim.”

(İHA)

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