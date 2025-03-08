Igor Tudor'dan yıllar sonra Galatasaray sözleri! Ligin sonunda...

2016-2017 sezonuna Karabükspor teknik direktörü olarak başlayan Igor Tudor, ligin ikinci devresinde Jan Olde Rikerink yerine Galatasaray'ın başına geçmişti. Daha sonra Yeni Malatyaspor'a karşı alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından görevine son verilmişti. Tecrübeli teknik adam Galatasaray'ı değerlendirdi.

"GALATASARAY LİGİN BAŞLARINDA VE SONLARINDA REAL MADRİD'E DÖNÜŞÜYOR"

Galatasaray'ın lig performansı hakkında yorumlarda bulunan Hırvat teknik adam "Galatasaray Süper Lig'in başlarında ve sonlarında Real Madrid'e dönüşüyor. Ortalarında ise en kötü takımla eşit bir takım oluyor. Bu hep böyleydi ben Galatasaray'ı çalıştırırken de böyleydi. Geçen sene ligin ortalarında 5 maçta 4 gol atam takım ligin sonuna doğru 5 maçta 20 gol atmıştı" değerlendirmesinde bulundu.