Igor Tudor, Galatasaray'ın yıldızına kafayı taktı! Sezon sonunda 10 milyon euro'ya...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı - kırmızılılar, Selçuk İnan yönetimindeki rakibini yeni transfer Nicolo Zaniolo'nun golüyle 1-0 mağlup etti ve üst üste 14. galibiyetini alarak Beşiktaş'a ait rekoru kırdı. Galatasaray'ın kazandığı 3 puanda öne çıkan isimlerden biri ise Sacha Boey olmuştu.

DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Sezon başında 'Ayrılacak' iddialarıyla gündeme gelen ancak gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezleri arasına giren ve taraftarların büyük beğenisini toplayan sağ bek oyuncusu Sacha Boey, Avrupa kulüplerinin de dikkatini üzerine çekti.

TUDOR, BOEY'İ GÖZÜNE KESTİRDİ

Fransız basınının haberine göre Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un çalıştırdığı Marsilya, Sacha Boey için harekete geçti.

Haberde Marsilya Başkanı Pablo Longoria'nın transfer listesinde bulunan isimlerin başında sarı - kırmızılı sağ bekin geldiği ve oyuncunun sol bekte de oynayabiliyor olmasının kendisini öne çıkardığı yazıldı.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ

Öte yandan Sacha Boey için Arsenal, Newcastle United ve Crystal Palace'ın da devrede olduğu, Galatasaray'ın ise 10 milyon euroluk bir beklentisinin bulunduğu kaydedildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 22 resmi maça çıkan 22 yaşındaki Fransız sağ bek, 2 asist yapma başarısı gösterdi.



