İğrenç espriler: Tam da Twitterlık sorulu, kısa iğrenç espriler 2018

Kimi espriler vardır o kadar kötü, o kadar kötüdür ki dayanamaz güleriz. Soğuk espri veya baba espirisi de denilen bu tarz espriler genelde kelime oyunlarına dayanır. Kimi zaman öyle zekice, ince göndermeleri olan, güldürürken düşündüren değil de kısa, iğrenç espriler kahkahalarla gülmemizi sağlar. Sosyal meydanın kullanımı ile de iğrenç esprilerin popülerliğini artırdı. Siz de çevrenizdekilere hem gülümsetip hem de onlara “öfff ya!!!” dedirmek isterseniz Twitter, Facebooki Instagram, Whatsapp vb.de paylaşıma uygun iğrenç esprileri derledik. İĞRENÇ ESPRİLER Kelime oyunlarından, mecazı gerçekmiş gibi kabul etmeye, komik tespitlerde, zorlama ifadelere kadar çeşit çeşit iğrenç esprileri toparladık. Geçen gün taksi çevirdim hala dönüyor. Ayda 5 milyon kazanma ister misin? Evet. O zaman Ay’a git. Funda Arar dediler ama hala daha aramadı. Saç malanmaz, taranır! Geçen gün geçmiş günlerimi aradım ama meşguldü. Uzun lafın kısası : U.L. Sinüs 60, kosinüs tutmuş… Yağmur yağmış, kar peynir! Sakla samanı, inekler aç kalsın.

Baraj dendi mi, akan sular durur. Dünya dönermiş ay da köfte… Son gülen en geç anlayandır. Bu erikson, başka erik yok. Seven unutmaz oğlum, eight unutur. Sen kamyonu al, Leonardo da vinci. Solucan güle demiş ki sen de bir gün solucan. Sana bir kıllık yapayım, kıllarını koyarsın. Kim vurduya gittim, birazdan gelicem… Çok tatlısın ama ben de şeker hastasıyım. Geçen gün taksi çevirdim hala dönüyor. Eğer bir gün dönersem öbür gün patates kızartması olurum. Son gülen en geç anlayandır. Hoşçakal... Hoştilki... Cem Uzan, üstünü örteyim. Haydi Unkapanı’na gidip birkaç kapan kuralım. Belki un yakalarız Ay baktım seni gördüm. Sana baktım ayı gördüm Koltuk altı spreyi aldım evdeki bütün koltukların altına sıktım. Kavun deyip geçme çünkü parola kavun değil! İyi ki İtalya da doğmamışız! Neden? Çünkü İtalyanca bilmiyoruz! Basamakta durmayın otomatik kapı çarpar, böler, karekökünü alır. Bazı insanlar boş daire gibi… Dayayıp döşeyesim geliyor. 3 Japon sırayla uçaktan atlamış. Japonlar ölmüş, sıra ise kırılmış!

Yarasa yararlı bir hayvandır. Yararlı bir hayvan olmasaydı yaramasa derlerdi. Her yerim tutuldu bir kulaklarım tutulmadı. O zaman bende onu kiraya veririm! Geçen gün arkadaşlarla fırında patates yiyorduk, fırın sıcak geldi bahçeye çıktık. Uzakdoğu dövüş sanatlarında ustayımdır... Aikido, tekvando ve avoka-do! İspan-yollar ben yollamam. Fran-sızlar ben sızlamam. İngil-izler ben izlemem. Filip-inler ben inlemem. İtal-yanlar ben yanlamam. Yun-anlar ben anlamam. ADAMIN BİRİ ESPRİLERİ En klasik iğrenç espri türüdür. “Hep adamın biri” ibaresi ile başlar ve bir kelime oyunu ile devam eder. Adamın biri varmış. İkinci dönem düzeltmiş Adamın biri güneşte yanmış, ay da düz. Adamın biri kızmış istemeye gelmişler. Adamın biri gülmüş, bahçeye dikmişler. Adamın biri güneşte yanmış, ayda düz. Adamın birisi televizyona çıkmış bir daha indirememişler. Adamın biri gülmüş, saksıya koymuşlar. Adamın birinin kafası atmış, bacakları eşek! Adamın birinin evi yanmış, odaları düz. TWITTERLIK İĞRENÇ ESPRİLER Sosyal medyada özellikle Twitter’da pek çok kısa iğrenç espri yapılıyor. Twitter’da yapılan espriler daha çok ilginç ama saçma tespitler veya hayatla ilgili komik aforizmalar şeklinde yapılıyor.

Yerin kulağı var. Benim de kulağım var. Ben yer miyim? Hayır, yemem! Gizlice taksimetreye bakmaya çalışırken sol gözüm taksicinin kucağına düştü. Yat dedi yattım, aç dedi açtım, soktu çıkardı çok acıdı, çok kanadı!.. Hayatımda ilk defa dişimi çektirdim. Sperm gibi adamlar var insan olma ihtimalleri milyonda bir. Onlarda “Paul and Shark” bizde “Temel and hamsi” Acaba rüyanın ortasında uyandığım zaman rüyamdaki karakterler “Aaaa adam kayboldu gitti!” diye şaşırıyor mudur? Siz bu dokunmatiklerle hem hızlı hem yanlışsız nasıl yazıyorsunuz ya? Ben Türkçe başlıyorum Urduca bitiriyorum yahu… Hani saat hiç ilerlemez ya, hani dakikalar hiç geçmez ya, hani akreple yelkovan olduğu yere mıhlanır ya. İşte o saat bozuktur hacı. Bırak vantilatörü, dönüyorsa serindir; dönmüyorsa hiç serin olmamıştır. Babamı sahura kaldırmayı unuttuk, anneme masada ne eksik diye soruyorum, tuzluk mu diyor. İki diş şarjım kaldı ne demek lan batarya yerine sarımsak mı takıyorsun telefona. Sinirlenince telefonu yavaşça yere bırakıp kendimi son sürat duvara fırlatıyorum.

Yat dedi yattım aç dedi açtım soktu çıkardı çok acıdı çok kanadı hayatımda ilk defa dişimi çektirdim. Güzel olduğun kadar ukalasın da. Ben ukala değilim. Güzel olduğun kadar demiştim zaten. Emlakçı bir ev gösterdi, apartman kapısına hızlıca çıkarsan vurgun yiyorsun, bir altı magma… Zengin oldum eş dost akrabaya yine yardım etmiyorum. Parayı bulunca değişenlerden değiliz oğlum biz. Sütten ağzı yanan, sütün soğumasını bekler. Olayı büyütmeye gerek yok, yoğurtla da hiçbir alakası yok. Karar verdim 14 Şubat’ta bizim asansöre hediye alacağım. 10 yıldır çıkıyoruz daha birbirimiz hiç kırmadık. Telefonumun şarjı bitmesin diye yaptığım tasarrufu normal hayatımda yapsaydım şimdiye kadar köşeyi dönmüştüm. SORULU SOĞUK ESPRİLER Sevilen bir iğrenç espri tarzı da sorulu olanlardır. Birini biraz uyuz etmek istiyorsanız bu tarz iğrenç espriler tam da aradığınız şeydir. Bu formatta genellikle de cevabı gayet bariz olması gereken basit bir soruya teknik olarak doğru ama saçma bir cevap verilmektedir. Bazen de saçma bir soruya doğru dediretecek bir cevap verilir. Yani bu tarz esprilerin özünde “teknik olarak doğru” kavramı vardır.

Aya ilk bayrağı kim dikmiştir? Terzi. Rıdvan’ın bi büyüğü kimdir? Rıdtwo Tarih neyle başlar? “T” ile. Çalmak fiilinin gelecek zamanı nedir? Hapse girmek. Kediler niçin havaalanına gidemez? Çünkü pist var. Temel doping yaptığı anlaşılmasın diye ne yapmış? Yavaş koşmuş. Taşıma su ile değirmen dönmez neden? Taşma su Japon küçük bir çocuk, gücü yetmez. Yeşil ışıkta geçen tavuğa ne denir? Aferin denir. Adamın kafaya buda Heykeli düşmüş ne demiş? Başımıza bu da mı gelecekti! Yıkanan Ton’a ne denir? Washington! Laz askere ne denir? Lazer! Hangi çiçek hem kafaya takılabilir, hem de içinde çamaşır yıkanır? Fesleğen tabii ki… Köfteyle möfte arasında ne fark vardır? Cevap: Biri kıymadan yapılır diğeri mıymadan yapılır. Teoman onuncu kattan düşünce ne olur? Paramparça. Terazi ile diş macunu arasındaki fark nedir? Biri tartar öbürü anti tartar. Fransız ihtilali neye karşı yapılmıştır? Sabaha karşı. En çok eşek yavrusu nerede olur? Spa merkezinde. Şeytan kapıyı nasıl açar? Din den dön! İĞRENÇ ESPRİLİ DİYALOGLAR Bazen de iğrenç espriler bir dizi diyalogun ürünü olabiliyor. Bu tarz diyaloglu iğrenç espriler de sık sık sosyal medyada paylaşılmaktadır.