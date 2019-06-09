İğrenç olay! 'Görüntülerin var' diyerek tehdit etti ve...

İddiaya göre, Kozcağız Beldesinin bir köyünde oturan Ö.Ç., aynı köyde yaşayan 17 yaşındaki kızı 2 yıldır telefonla arayarak, ”Elimde görüntülerin var, bunlara ailene göstereceğim” tehdidinde bulunarak, cinsel istismarda bulundu. 2 yıl boyunca tehditlere ve cinsel istismara maruz kalan genç kız durumu ailesine bildirdi. Ailesi bunun üzerine polise şikayette bulundu.

POLİS BASKIN YAPTI

Polis, evine baskın yaptığı Ö.Ç.’yi gözaltına aldı. Ö.Ç.’nin evinde yapılan aramada ise 2 adet av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ç. ’Çocuğun cinsel istismarı, şantaj ve tehdit’ suçlarından tutuklandı.



