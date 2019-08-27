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İğrenç olay! Takip ettiği kadın ile asansöre bindi ve...

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GÜNDEM  | 27.08.2019 16:50 | Son Güncelleme

Samsun'da takip ettiği kadını oturduğu apartmanın asansöründe elle taciz ettiği iddia edilen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

İğrenç olay! Takip ettiği kadın ile asansöre bindi ve...

Olay, Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş yapıp evine giden M.V. (42) adlı kadını aracıyla takip eden Ö.F.Ç. (26), kadına gideceği yere götürmeyi teklif etti. Kadının tepki göstermesi üzerine otomobiliyle uzaklaşan Ö.F.Ç., daha sonra kadının evine gidip burada asansöre binen kadın ile birlikte asansöre bindi.

ELLE TACİZDE BULUNDU

Kadına asansör içinde elle tacizde bulunan Ö.F.Ç., kadının telefonla polisten yardım istemesi üzerine yakalanarak gözaltına alındı. Recep Tokur Polis Merkezine teslim edilen Ö.F.C., "cinsel saldırı" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren zanlı, tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Samsun asansörde taciz

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