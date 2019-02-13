IGTV hedeflerin gerisinde mi kaldı?

Instagram TV’yi en son ne zaman açtınız? Büyük hesapların 1 dakikadan uzun videolar yüklemesine yarayan özellik, geçtiğimiz aylarda faaliyete geçti ve yeni nesil televizyon deneyimi hedefiyle ortaya çıktı. Ana ekranın hemen üzerinde yer alan bölüme dokunarak bu dünyaya geçiş yapabiliyor ve yana kaydırarak videoları değiştirebiliyorsunuz.

Esasen YouTube’a rakip olarak düşünülen Instagram TV’nin, zaman tünelinden tamamen ayrı konulması etkileşimi azaltmış olabilir. Öte yandan bu değişiklik sosyal mecranın yapısı ve konsepti açısından çok uygun olacak gibi durmuyor. Zaten Instagram TV’nin en baştan ayrı tutulması bu gerekliliğin bir sonucuydu.

Gelen son bilgilere göre perşembe gününden itibaren Instagram TV videolarını, tıpkı diğer gönderi videoları gibi zaman tünelinde görmeye başlayacağız. Gönderilerin görüntüde normal videolardan farkı olmayacak. Yalnızca kullanıcı adının altında IGTV etiketini göreceğiz. Bu videolar, aynı zamanda bildiğiniz gibi keşfet bölümünde çoktandır gösteriliyordu.

Bu değişiklikle IGTV videolarına gelen etkileşimin artacağı kesin.

Kullanıcıların yorumlarını ise ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz.

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