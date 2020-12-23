İguazu Şelalesi nerede? İguazu şelalesi hangi ülkede? İguazu Şelalesi hakkında kısa bilgi

İguazu şelalesi Güney Amerika'nın en büyük 2. nehri olan Rio Parana üzerinde yer alıyor. Burada yere düşen su miktarı dakikada 9100 m3 . Bu denli büyük bir şelale dünyanın başka bir yerinde yok. İguazu Şelaleleri toplamda 275 şelaleden oluşuyor.

ABD'nin 32. Başkanı Franklin D. Roosevelt'in eşi Eleanor Roosevelt'in bu nefes kesici doğa mucizesine baktığında, ağzından dökülen, "Poor Niagara" (zavallı Niagara) kelimeleri şelalenin görkemini bize kısmen de olsa anlatıyor. İnsanın aklını başından alan Iguazu Şelalesi hakkında kısa bilgiler aşağıda.

IGUAZU ŞELALESİ HANGİ ÜLKEDE, NEREDE?

Iguazu Şelalesi hangi ülkede sorusu çok soruluyor ve cevabı da karıştırılıyor. İguazu Şelalesi Brezilya ve Arjantin sınırlarının kesiştiği noktada bulunuyor. Dolayısıyla iki ülkede de Iguazu Milli Parkı var.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Iguazu Şelaleleri 1984 yılında bu listeye girmiş. Peki Iguazu Şelalelerinde en iyi seyir noktası nerede ? Bir çok ziyaretçi çoğunlukla Şeytan Boğazı denilen yere gidip en iyi manzarayı burada yakalamaya çalışıyor. Bazı ziyaretçilere göre de şelalenin etkisi en iyi Brezilya tarafında hissediliyor.