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İguazu Şelalesi nerede? İguazu şelalesi hangi ülkede? İguazu Şelalesi hakkında kısa bilgi

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 23.12.2020 16:33 | Son Güncelleme:
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İguazu Şelalesi nerede? İguazu şelalesi hangi ülkede? İguazu Şelalesi hakkında kısa bilgi

Dünyanın en büyük şelalesi olarak anılan İguazu Şelalesi Arjantin ve Brezilya gezilecek yerler listesinin en başında geliyor. Neden 2 ülke derseniz çünkü bu şelaleler 2 ülkenin (Brezilya ve Arjantin) sınırlarının kesiştiği noktada yer alıyor.

İguazu şelalesi Güney Amerika'nın en büyük 2. nehri olan Rio Parana üzerinde yer alıyor. Burada yere düşen su miktarı dakikada 9100 m3 . Bu denli büyük bir şelale dünyanın başka bir yerinde yok. İguazu Şelaleleri toplamda 275 şelaleden oluşuyor.

iguazu şelalesi

ABD'nin 32. Başkanı Franklin D. Roosevelt'in eşi Eleanor Roosevelt'in bu nefes kesici doğa mucizesine baktığında, ağzından dökülen, "Poor Niagara" (zavallı Niagara) kelimeleri şelalenin görkemini bize kısmen de olsa anlatıyor. İnsanın aklını başından alan Iguazu Şelalesi hakkında kısa bilgiler aşağıda.

IGUAZU ŞELALESİ HANGİ ÜLKEDE, NEREDE?

Iguazu Şelalesi hangi ülkede sorusu çok soruluyor ve cevabı da karıştırılıyor. İguazu Şelalesi Brezilya ve Arjantin sınırlarının kesiştiği noktada bulunuyor. Dolayısıyla iki ülkede de Iguazu Milli Parkı var.

iguazu şelalesi

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Iguazu Şelaleleri 1984 yılında bu listeye girmiş. Peki Iguazu Şelalelerinde en iyi seyir noktası nerede ? Bir çok ziyaretçi çoğunlukla Şeytan Boğazı denilen yere gidip en iyi manzarayı burada yakalamaya çalışıyor. Bazı ziyaretçilere göre de şelalenin etkisi en iyi Brezilya tarafında hissediliyor.

IGUAZU NE DEMEK?

Iguazu kelimesi yerel bir dil olan Guarani'de "Büyük Su" anlamında kullanılıyor. Daha uygun bir isim konulamazdı sanırım. Bu görkemli şelaleler adının hakkını veriyor.

iguazu şelalesi

Bölgede şelaleler 2 farklı isim ile anılıyor. Bunlardan ilki : Cataratas do Iguaçu (Brezilya tarafında söylenilen isim bu, Brezilya’da konuşulan resmi dil Portekizce). İkinci isim Cataratas del Iguazu (Bu da Arjantinlilerin söyleme şekli, Arjantin’de konuşulan resmi dil İspanyolca).

İGUAZU ŞELALESİ'Nİ KİM KEŞFETTİ?

Dünyanın en güzel doğa harikası yerleri arasında yer alan Iguazu Şelalesi'ni 1542 yılında İspanyol bir kaşif olan Álvar Núñez Cabeza de Vaca keşfetmiş.

İGUAZU ŞELALESİ'NE NE ZAMAN GİDİLİR?

İguazu’ya gitmek için en uygun dönem Mart-Nisan ve Ağustos-Eylül ayları. Burada kış mevsiminde ciddi şekilde yağmur var. Yaz aylarında şanslıysanız güneşli bir hava seyahatinizi enfes kılacaktır.

iguazu şelalesi

İGUAZU ŞELALESİ'NE GİTMEDEN ÖNCE BİLİNMESİ GEREKENLER

  • Gitmeden önce mutlaka hava durumunu kontrol edin. Yağmurlu havalara dikkat !
  • Şelaleye giderken su geçirmez bir çanta işinize yarayacaktır.
  • Şelalede ıslanma durumunuzu göz önünde bulundurup, yanınıza yedek giysiler alın.
  • Giydiğiniz ayakkabı önemli. Dikkat kaymayın.

iguazu şelalesi

  • Gezinizi çok iyi planlayın ve google, tripadvisor önerilerine dikkat edin.
  • Yüksek sezonda gidecekseniz otel rezervasyonunuzu önceden yaptırın.
  • Yanınızda dolar bulundurun. Brezilya ve Arjantin tarafında lazım olacak. Bozdururken kurlara dikkat etmenizde fayda var.

İGUAZU ŞELALESİ'NDE NE YAPILIR?

  • Yaklaşık 80 metreden daha yüksek bir noktadan dökülen ve 14 şelalenin birlikte aktığı Devil’s Throat yani Şeytan Gırtlağı, şelalenin en büyüleyici kısmı. Bu bölgeden, şelaleyi yaklaşık 270 derece ile izleyebilirsiniz.
  • Her 2 tarafı da yani Brezilya ve Arjantin'i görebilirsiniz. Hatta görmelisiniz!

iguazu şelalesi

  • Arjantin tarafında hem Lower hem de Upper rotalarını yürüyebilirsiniz.
  • Tekneler ile İguazu Şelalesi turuna katılabilirsiniz.
  • Akşamları Arjantin'in harika lezzetteki etlerini tadabilirsiniz.
  • İguazu Şelalesi'ni havadan 360 derece görmek isteyenler için helikopter turları var. Onlara katılabilirsiniz.


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