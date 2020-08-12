İhanet Sözleri: İhanete uğrayanlar için en güzel cümleler

Bir kere ihanete uğradığında çok acır insanın canı! Bu duyguyu anlatmaya kelimeler yetmez ama çoğu zaman da kelimeler sıra olur dilimizde. Duygularınızı anlatmanın bir yolunu arıyorsanız aşağıda sizler için ihanet sözlerini sıraladık. İşte ihanet ile ilgili sözler…
İhanete uğramak çok ağır elbet! İhanet ile ilgili kitaplar yazılmış, filmler çekilmiş, şarkılar yazılmışken birkaç söz ile biz de içimizdekileri anlatalım dedik…
İhanet söz konusu ise onun büyük ya da küçük olması tartışılmaz.
İhanet söz konusuysa mutluluk gözyaşlarına bulanır.
Sevgide yalan olursa, ihanet sana en güzel cevabı verir.
Birini incitmek zorunda kalmış olsan bile ne olursa olsun ona ihanet etme!
Başkasına ihanet ettiğiniz zaman kendinize de ihanet etmiş olursunuz.
İhaneti kabul etmenin bir yolu yok, başa çıkmak kolay değil.
Vücudu bıçaklarsın ama iyileşir, ihanete uğradığında yarası asla iyileşmez.
İhanetin acısını en derininde hissettiğinde bıçaklandığını anlıyorsun.
Kendine yalan söylersen kendine ihanetin başlamış olur.
Sana ihanet eden bir kişiyi affedersen, seni bir daha kullanır.
İhanete uğradığında bildiğin bütün değerler başına yıkılır. Değerlerini yeni baştan inşa etmek istediğinde eksilenlerin yerini ancak acımasızlıkla yamayabilirsin.
Ben severken nefret etmeyi senden öğrendim, ihaneti ilk sende tattım.
Her insan kendine yakışanı yapıyor bu hayatta! Ben ihanet edenlerden değil, elindekinin değerini bilenlerdenim.
İhanet yüzünden unutmak zorunda kaldığım insanlar var, hep çaresizlikten…
Dost, gözünüz kapalı güvenebildiğiniz, rahatlıkla sırtınızı dönebildiğiniz insandır. Ancak bir bıçak yeyip yemeyeceğiniz hiç belli olmaz! İşte, dostun ihaneti ile ilgili sözler…
Dost dediklerinde sırtım sızlıyor.
İhanet bir meslek olmalı artık! Çünkü ustası olmuş çok insan var.
Saldırıya geçen düşmandan korkma ama sarılan sahte arkadaştan kork!
İhanet asla düşmanlarınızdan gelmez.
İhanete uğramış olmak senin değil, benim hatam. Çünkü sana ben güvendim!
Ya gerçek bir dost olarak kal ya da benden uzak dur.
Bir düşmanı affedersin ama bir dostu asla!
Yalanlarına yalanla cevap vermek gibi bir niyetim yok, gözlerime bak da gözlerim sana gerçekleri anlatsın, belki ihanetini farkına varırsın!
Dilerim ki beni bugün aldatanlar da benim gibi olurlar, birini çok severler de sonunda ihanetin en ağırını yaşarlar.
Bir dostun ihaneti, aşk acısından daha ağırdır.
Bir kere birinin yalanını yakalarsan, sonraki doğrularını hep sorgularsın.
Canın yandığında koştuğun dostun da ihanet edince nereye gideceğini bilemiyorsun!
Bir zamanlar güvendiklerimin ihanetleri yüzünden artık kimseye güvenmiyorum.
Savunma sistemimiz dostlara karşı değil, düşmanlara karşı oluşturulduğu için en büyük kazık da dostlardan gelir.
Birinin ihanetine uğradığınızda duygularınız karmakarışık olur. Onlara birkaç söz söylemek istemez misiniz? Buyurun ihanet edene sözler...
Gözlerinde ihanet olanın sözlerinde sadakat aranmaz.
Birini seviyorsan ona ihanet etme, ihanet edeni de sakın sevme!
Sadece ihanet edenler ihanete uğramanın acısını bilirler.
Sana bir kere ihanet eden bir kişi emin ol ki bir daha eder.
Vicdanı olmayan insanlar arasında ihanet yaygındır.
Dikkatli ol çünkü seni bugün güldürenler yarın kalbini parçalayabilir.
Ben seninle aşkı değil, nefreti sevdim. İhanetinle bana gülmeyi değil, ağlamayı öğrettin.
Sana ihaneti sorduğum zaman adının olmadığını söylemiştin. Unutma ki, ihanetin adı yoksa affı da yok!
Yalnız olmak en iyisi, çünkü yalnız insanların ihanet edeni de yoktur.
Çok uzaklara da gitsem ihanetini aklımdan çıkarmayacağım. Ben unutmak istesem bile gözyaşım bana hatırlatacak.
Sen bana ihanet ettin ama ben senin hayalini bile aldatmadım!
İhanetinden sonra yüzünü zihnimden sildim ama hayatımın felaketi olarak yerin sağlam!
İçimde hep beni bir gün seversin diye bir umut vardı, benim olacağın günü bekliyordum sabırla ama sonra sessizce ihanetini izledim.
İhanetinden sonra ömür boyu yanında olacağımı da söylesen boş, inanmam artık tek bir sözüne bile!
İhanete uğradığınız zaman çok da söylenecek bir şey kalmamıştır, değil mi? İşte kısa ihanet sözleri…
İhanet onarılan bir şey değildir.
Hatalar affedilebilir ama ihanet asla!
İhanet çok hızlıdır.
Aşk dediğin şey iki kişiliktir. Üçüncü olursa onun adı ihanettir.
An gelir, sessizlik de ihanet eder.
Dünyaya güvenirsen dünya sana ihanet eder.
İhanet olması için güven olması lazım.
Güven ne kadar çoksa ihanet de öyle büyük olur.
İhanetin lekesi hiçbir zaman çıkmaz.
Sevginin inşa ettiğini ihanet yerle bir eder.
Bilmeden yapılan hatalar yanlışlıktır ama bilerek yapılanlar ihanet!
Bu hayatta bir tek ihanetin telafisi yoktur.
Sırtını duvardan başka yere emanet etmeyeceksin.
İhanet bir ruh hali değildir, insanın karakterinin dökülüş şeklidir.
İhanet zamanla büyür, sessizce…
Bir aşk sevgi sözcükleriyle başlar, ihanetin acısıyla biter.
Yalnızlığına bak! İşte ihanetin bedeli bu!
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